山东东营市委原书记刘士合涉严重违纪违法被调查

原标题：山东东营市委原书记刘士合涉嫌严重违纪违法接受审查调查
山东省人大常委会原委员、东营市委原书记刘士合涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委省监委纪律审查和监察调查。
刘士合简历：
刘士合，男，汉族，1955年2月生，山东沾化人，中央党校研究生学历，1971年3月参加工作，1980年12月加入中国共产党。曾任邹平县委书记、滨州市委常委、菏泽市委常委等职。2007年3月任菏泽市委副书记，2008年7月任菏泽市委副书记、市长，2011年12月任莱芜市委书记，2013年7月任东营市委书记，2015年1月不再担任东营市委书记，2017年2月任省十二届人大财经委主任委员。2018年3月退休。
来源：山东省纪委监委网站
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