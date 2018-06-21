台严审大陆人入境波及宗教界 民进党被批乱抓药方

原标题：台严审大陆人入境波及宗教界 蓝营：民进党执政无能乱抓药方

[环球时报驻台北特约记者 张云峰]民进党当局打压两岸往来已经扩大到宗教领域。第十届“海峡论坛”在台分支活动月底在南部登场，80多家大陆庙宇代表有意赴台参与活动。但台湾陆委会认定这是在搞“统战”，扬言要将来台申请案打回票。

据台湾《联合报》20日报道，“海峡论坛”本月上旬在厦门举办，有多场分论坛以及交流活动跨海到台湾举行。在宗教交流方面，“两岸宫庙叙缘交流会”将于6月30日和7月1日分别在高雄及台南举行，台湾主办单位为“中华道教联合总会”、台南麻豆海埔池王府以及台南新营太子宫等，活动内容包括座谈会及联合祭典等。报道称，“两岸宫庙叙缘交流会”过去都在大陆举办，今年首度在台湾举行，得到500多家两岸宫庙响应，其中大陆有80家庙宇、100多名宗教人员有意来台交流。由于之前才发生大陆官员来台参加“百姓论坛”遭拒，因此这次活动台湾方面并未邀请大陆官员出席，单纯聚焦民间宗教交流。

不过台湾陆委会19日称，陆方刻意与台民间团体合作，在台湾举办“海峡论坛”分论坛或其他分支活动，借机进行政治操作。对此，当局都会否决其申请案，历来均是同一立场，从未改变。陆委会官员还向大陆人士喊话称，不要借自由行或其他名义“违法”参加活动，“一旦被我方查处，将注记严审”。

《联合报》20日称，近来大陆连续挖台“邦交国”，陆委会宣称“基于正当防卫的必要措施，将加强对大陆各级政府人士来台申请的审查工作”，并强调审查重点对象包括省市台办主任、副主任、统战部官员及副厅级以上官员等。如果申请案经查有“统战”意图、有违规疑虑，“联审会”还将要求送件单位清楚说明“全团样态”，包括仔细检视所有大陆团成员的背景、来台行程。不仅如此，台当局还倒打一耙，称“当前两岸官员登陆及登台情形严重失衡，台湾政府官员赴大陆才是被严格审查的一方”。

对此，国民党方面表示，陆委会自称这是“反制”，却无异于打脸蔡英文的“维持现状说”，“分明就是刻意挑衅”，也可以说是在为民进党执政无能随便乱抓药方，“如果严审大陆人士赴台，真的可以改善台湾的外事处境，就严审吧。但如果不能，民进党只是自己把自己剥光，凸显执政无能而已。这么一来，不是反制，而是‘反智’”。有台媒直言，此举不啻使两岸紧张的政治氛围火上浇油，势必让两岸交流雪上加霜。《旺报》担忧地称，台湾对大陆人士来台加强严审，对两岸关系没有正面意义，只会让双方越走越远。

责任编辑：张玉