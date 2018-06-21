这名贪官被判14年 曾主动上交13块名表和黄金美元

原标题：上交了13块名表的他，判了14年

20日，陕西省渭南市中级人民法院对中陕核工业集团公司原党委副书记、纪委书记杨建勋贪污、受贿、巨额财产来源不明一案公开宣判。杨建勋犯贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪，被判有期徒刑14年，并处罚金人民币150万元。

经法院审理查明，杨建勋在担任西安市国土资源局长安分局局长期间，利用职务便利，安排本单位及下属单位土地储备中心、西安长地勘察测绘公司财务人员从西安世纪金花、中大国际、金鹰国际等商场购买购物卡，以办公用品等名义从单位账上核销。

2010年3月2日至2013年12月21日，杨建勋先后13次在西安世纪金花、中大国际、金鹰国际等商场购买黄金7430.22克、1块劳力士手表、1块伯爵手表后据为己有，共计花费2915042.36元，其中使用单位购物卡2262335.7元。

2003年3月至2013年8月，杨建勋利用担任西安市国土资源局阎良分局、长安分局局长的职务便利，在土地用途变更、转让等事项上收受他人财物，为他人谋取利益，共收受他人现金人民币、银行卡、黄金、手表、美元等共计折合人民币13016238元。

案发后，杨建勋主动上交了涉案人民币、黄金、手表、美元等。其中有人民币、不明购物卡、美元、欧元、港币、金条、手表等共计折合人民币11584838.86元不能说明来源。

法院认为，杨建勋身为国家工作人员，利用担任西安市国土资源局长安分局局长的职务便利，将本单位及下属单位公款用于购买商场购物卡，其中一部分用于个人购买黄金、手表并据为己有，犯罪数额巨大，其行为已构成贪污罪，应依法惩处；其利用担任西安市国土资源局阎良分局、长安分局局长的职务便利，在土地用途变更、土地使用权取得和转让等事项上为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪，应依法惩处；其向办案机关上交的财物中，除能够说明合法来源的手表以及已经认定的贪污、受贿犯罪所得财物外，还有数额特别巨大的财产不能说明来源，其行为又构成巨额财产来源不明罪，亦应依法惩处，并与其所犯贪污罪、受贿罪数罪并罚。

公诉机关指控其所犯罪名和事实成立。鉴于杨建勋贪污犯罪具有坦白情节、受贿犯罪和巨额财产来源不明犯罪具有自首情节，且主动上交了全部涉案财物，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可对其从轻处罚，法庭遂依据相关法律规定作出了上述判决。

宣判后，杨建勋当庭未提出上诉。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，杨建勋在其仕途中，一直没间断的爱好，是收藏手表。案发后，他上交的手表有13块。

那么，杨建勋的手表值多少钱，又从何而来呢？

今年5月杨建勋被起诉，据公诉机关指控，2003年3月至2009年7月，杨建勋利用职务便利为他人谋取利益，收受的财物中，有4块手表，价值为人民币259150元。

也就是说，光这4块大约十年前收受的手表，平均每块就价值6.48万元。

据公开资料，杨建勋1962年4月生，陕西西安人，1980年11月参加工作，陕西省委党校研究生学历，西安交通大学工商管理博士，曾任中陕核工业集团政治工作部主任，中陕核工业集团党委副书记、纪委书记。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，综上信息显示，杨建勋的违纪违法行为，并未发生在中陕核工业集团任职期间，主要集中于2003年至2013年，当时其担任西安市国土资源局阎良分局局长、长安分局局长。

但他在中陕核工业集团的老领导、集团原董事长张宽民，却与他同日被立案、同日落马、同日被“双开”。

2017年1月22日，陕西省检察院对张宽民、杨建勋立案侦查并采取逮捕强制措施。

3月10日，陕西省纪委公布消息，张宽民和杨建勋涉嫌严重违纪接受组织审查。

11月13日，两人又同日被“双开”。陕西省纪委发布的通报中，张宽民的违纪行为发生于担任陕西省地矿局副局长、局长及中陕核工业集团党委书记、董事长期间，杨建勋的违纪行为未提及中陕核工业集团。

公开资料显示，2012年10月至2014年7月，张宽民任中陕核工业集团董事长，杨建勋时任政治部主任，2013年11月后任纪委书记。

责任编辑：余鹏飞