原标题：重磅！北京城市副中心详规草案征求意见

来源：长安街知事

到2035年，北京城市副中心——

常住人口规模控制在130万人以内、承接中心城区40万至50万常住人口疏解

城乡建设用地控制在100平方公里左右，地上建筑规模控制在1亿平方米以内，预留了约9平方公里的战略留白地区

形成12个民生共享组团和36个美丽家园，一刻钟社区服务圈覆盖率达到100%

集中建设区道路网密度达到8公里/平方公里以上

公园绿地500米半径覆盖率100%

6月21日，市规划国土委、通州区政府共同发布通知，《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》草案已经编制完成，按照《中华人民共和国城乡规划法》《北京市城乡规划条例》，规划草案于2018年6月21日至2018年7月20日向社会公告，听取公众意见建议。

此次公告采用网上公告加现场公告两种形式，市民可通过网站留言、现场留言、电子邮件、信件等方式参与提出意见建议。

航拍北京城市副中心 饶强摄

为方便市民了解规划草案主要内容，即日起，市民可登陆市规划国土委网站（http://www.bjgtw.gov.cn）和通州区政府网站（http://www.bjtzh.gov.cn）及两个部门的官方微博、官方微信，查看“一张图读懂北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）草案”，同时可以通过上述网站预约从26日起的现场公告门票。

为保证现场安全有序，每个有效身份证件可以预约三张门票，老年人、残疾人和军人无须预约，凭本人有效证件可直接领票参观。团体观众（20人以上）需至少提前一天电话预约。

6月26日起，预约成功的市民可凭有效身份证件现场免费取票参观“建设新时代的千年之城”规划草案公告展，详细了解规划草案内容，参观时间每日10：00-16：00（15：30停止入场、周一闭馆）。

为方便市民就近参观，规划草案将在北京市规划展览馆展厅（东城区前门东大街20号一层）和通州区潞城镇展厅（中国人民大学附属中学通州校区（原通州区第三中学）往西100米路北）同时展出，内容完全相同。

本次公告主要是征求市民对《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》草案的意见建议，相关负责人表示：“对于市民朋友的意见建议，我们将认真整理研究，积极吸纳到规划成果中，不断提高城市副中心规划建设水平。”

为什么编制《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》？

规划建设北京城市副中心，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是千年大计、国家大事。习近平总书记多次对城市副中心规划建设作出重要指示，为城市副中心发展指明了方向，提供了根本遵循。规划建设城市副中心，不仅是调整北京空间格局、治理“大城市病”、拓展发展新空间的需要，也是推动京津冀协同发展、探索人口经济密集地区优化开发模式的需要，对于落实首都城市战略定位、建设国际一流的和谐宜居之都，对于建设以首都为核心的世界级城市群，都具有十分重大而深远的意义。

《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》如何编制？

坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，坚持一切从实际出发，注重开门编规划，坚持政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策，充分尊重社会公众对规划编制的知情权、参与权，我们将充分吸收大家的意见建议，提高规划编制的科学性。

《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》有何特点？

坚持高质量发展，按照最先进的理念、最高的标准、最好的质量，突出绿色、低碳和可持续发展。坚持以人民为中心，全面开展城市设计工作，推动控规与城市设计的全面融合，突出城市设计的精细化管控。坚持“多规合一”，将街区作为控规管理的基本单元，逐步推动生态环境、基础设施、公共服务、公共空间等专项规划与控规相融合。坚持刚性与弹性并重，加强规划实施动态调控，定期开展城市体检评估，实现一张蓝图干到底。

一图读懂规划草案

详解副中心详规草案

建设新时代的千年之城

千年大运河北首、百里长安街东端，崛起的北京城市副中心，聚焦众人目光。

6月21日，《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》草案进行网上公告，将于26日启动现场公告。以规划为蓝图，城市副中心将建设成为国际一流的和谐宜居现代化城区，为谱写中华民族伟大复兴中国梦的北京篇章做出示范。

运河蜿蜓流淌、古城伴水而生，一幅端正大气、古今同辉、人文荟萃的理想画卷正徐徐展开，描绘美好家园。

“三个示范区”——明确战略定位

国际一流的和谐宜居现代化城区

城市副中心是北京新两翼中的一翼。城市副中心的规划建设，不仅要处理好和中心城区“主”与“副”的关系，处理好和通州区核心与拓展的关系，还要处理好和东部各区、廊坊北三县地区激活带动、协同发展的关系。

落实一核两翼

去年9 月13 日，党中央、国务院批复的《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》要求高水平规划建设北京城市副中心，规划提出将城市副中心建设成为国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。

到2035年，城市副中心将初步建成国际一流的和谐宜居现代化城区，成为低碳高效的绿色城市、蓝绿交织的森林城市、自然生态的海绵城市、智能融合的智慧城市、古今同辉的人文城市、公平普惠的宜居城市，奠定新时代千年之城的坚实基础。

对于城市副中心的规模与结构，规划提出，到2035年，城市副中心常住人口规模控制在130万人以内，城乡建设用地控制在100平方公里左右，地上建筑规模控制在1亿平方米以内。

规划还为城市后续发展预留了宝贵空间。约9平方公里的战略留白地区，将为重大发展战略、重大技术变革、重大项目留出弹性发展空间。

“三大功能”——强化服务保障

承接中心城区40至50万常住人口疏解

紧紧抓住疏解非首都功能这个“牛鼻子”，规划提出城市副中心将聚焦行政办公、商务服务、文化旅游三大主导功能，搭建科技创新平台，形成配套完善的城市综合功能。

人随功能走、人随产业走，城市副中心将承接中心城区40至50万常住人口疏解。

交通、职住、环境……居民最关心的热点难点问题，都将在规划中找到答案。

依托水网、绿网、路网，城市副中心形成12个民生共享组团和36个美丽家园。此外，规划还提出因地制宜构建一条设施服务环，整合基础设施和城市公共服务，有机串联组团和家园，建设职住平衡、宜居宜业的城市社区。

公共服务体系规划示意图

每个街区都设置一处家园中心，将部分公共设施适当集中设置、混合设置，就近满足居民的居住、就业、医疗、休闲等需求，从家步行5分钟可达各种便民生活服务设施，步行15分钟可达家园中心，享受一站式社区生活服务，一刻钟社区服务圈覆盖率达到100%。

建设未来没有城市病的城区，这是城市副中心规划的重要内容。坚持生态优先、绿色发展，科学配置各类资源要素，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

在绿色出行方面，由以车为本转变为以人为本，构建不依赖小汽车出行的绿色交通系统，绿色出行比例达到80%以上。构建舒适便捷的小街区、密路网，实现路网密、节点通、快慢有序，集中建设区道路网密度达到8公里/平方公里以上。

在职住平衡方面，健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，完善公平普惠的民生服务体系，动态调节住房供给，实现城市副中心住房供需平衡、职住就近平衡。

在环境治理方面，建立绿色低碳的市政基础设施体系，新能源和可再生能源比重达到20%以上。形成多元共治的环境综合治理体系，用最严格制度最严密法治保护生态环境，大气环境质量得到根本改善，水生态系统基本恢复。

北运河岸线效果图（由北向南看）

值得关注的是，规划中多次出现高质量发展相关提法，对于城市发展质量高度重视。规划提出生态建设、绿色出行、基础设施、民生保障、公共安全等一系列规划指标，保障城市高质量发展。

“一带一轴”——构建空间结构

公园绿地500米半径覆盖率100%

荡舟运河上，漫步森林中。规划在2016年开展的北京城市副中心总体城市设计基础上，以“一带、一轴”为统领深化城市空间结构，组织城市功能布局。并着重提出，要处理好水与城、蓝与绿、古与今的关系，将水城共融、蓝绿交织、文化传承作为城市副中心的主要特色。

空间结构规划图

所谓“一带”，是依托大运河构建城市水绿空间格局，形成一条蓝绿交织的生态文明带；而“一轴”，是依托六环路建设功能融合活力地区，形成一条清新明亮的创新发展轴。规划全面增加绿色空间总量，实现森林入城，人均绿地面积达到30平方米/人。

同时，城市副中心将构建结构清晰、布局均衡、连续贯通的多级绿色空间系统，公园绿地500米服务半径覆盖率达到100%。大尺度绿化让蓝绿交织成为城市副中心的底色。

老北京市民常说一句话：“大运河漂来的北京城。”作为北京的水路大动脉，大运河促进了京城政治、经济和文化的发展，含蕴着丰厚的历史积淀。规划提出，要保护并利用好以大运河为核心的历史文化资源，讲好运河故事，构筑全面覆盖、亘古及今的历史文化传承体系，充分展现城市副中心的文化底蕴和独特魅力。

城市设计是此次规划的一大亮点。在通州古城，三庙一塔的历史景观将被完整保护，展现“绿心环翠承古韵，一支塔影认通州”的新时代城市画卷，构建重点突出、特色鲜明的风貌格局。

城市副中心划定了基准高度管控区，建立舒缓有序、格局清晰、通透疏朗的城市高度秩序。建设低密度城区，加强建筑规模整体管控，划定规模适度、紧凑集约的强度分区。加强对建筑风貌、城市色彩、第五立面与公共空间等方面的全域全要素管控，全面提升城市空间品质。

燃灯塔地区效果图

在长安街东延长线上，城市副中心将打造规整有序、端正大气的畿辅门户形象，塑造京华风范、运河风韵、人文风采、时代风尚的城市风貌。

责任编辑：余鹏飞