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西安南大街建行发生大火 1名男子烧伤不幸身亡

西安南大街建行发生大火 1名男子烧伤不幸身亡
2018年06月21日 23:46 新浪新闻综合
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　　来源：陕西都市快报

　　原标题：西安南大街建行火灾致一男子不幸身亡

　　6月21日23：10，记者从陕西省人民医院获悉，一名男性在西安南大街建行火灾中不幸身亡。据医院工作人员说，该男子全身烧伤，送到医院时已无生命体征。愿逝者安息！

责任编辑：桂强

建行西安火灾
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