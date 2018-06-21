西安南大街建行发生大火 1名男子烧伤不幸身亡

来源：陕西都市快报

原标题：西安南大街建行火灾致一男子不幸身亡

6月21日23：10，记者从陕西省人民医院获悉，一名男性在西安南大街建行火灾中不幸身亡。据医院工作人员说，该男子全身烧伤，送到医院时已无生命体征。愿逝者安息！

责任编辑：桂强