原标题：中国与巴新签“一带一路”备忘录，澳又密切关注了！

[环球时报综合报道]巴布亚新几内亚总理奥尼尔正在中国进行访问，该国成为太平洋岛国地区首个与中方签署“一带一路”建设谅解备忘录的国家。对此，澳大利亚《悉尼先驱晨报》21日称，“这将被澳大利亚密切关注”。

报道称，奥尼尔率领大型政府和商业代表团20日至26日到访中国，计划访问北京、上海、浙江及广东多地。《悉尼先驱晨报》称，签署“一带一路”备忘录意味着将有更多中资项目进入巴新。奥尼尔此前对巴新媒体表示，“在中国期间，我们将签署‘一带一路’协议，这对巴新是个绝好的机会，能帮助我们与世界经济融合”，“全世界都在和中国做生意，我们不能在后面坐着，看机会白白失去”。

澳大利亚一向将太平洋岛国地区视为其“后花园”，对中资进入疑神疑鬼。澳媒引述澳洛伊研究所学者普莱克的话称，看着巴新和中国关系的发展，澳大利亚政府“相当焦虑”，“中国铺开红毯，向已经很深的关系中投入更多”。而对于巴新，与中国加强关系也符合其发展多样外交的“北望政策”，这将刺激澳大利亚展开行动。（于文）

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