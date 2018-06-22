审计署：25.67亿安居工程资金被套取挪用骗取侵占

原标题：部分地区存在骗取侵占资金等问题

本报北京6月21日电 （记者齐志明）审计署日前发布了2017年保障性安居工程跟踪审计结果公告。公告显示，去年12月至今年3月，审计署组织地方各级审计机关对2017年全国保障性安居工程的计划、投资、建设、分配、运营及配套基础设施建设等情况进行了审计，重点审查了安居工程项目1.77万个，共涉及项目投资2.52万亿元，并对13.03万户农村危房改造家庭做了入户调查。

从审计情况看，安居工程在住房有效供给上进一步加大，在住房分配使用和管理上进一步加强，在投资稳增长作用上进一步凸显；同时，城乡住房困难群众居住条件进一步改善。

但审计也发现了一些问题，主要包括：部分地区存在骗取侵占安居工程资金和住房等违法违规问题，比如有276个单位或个人套取挪用或骗取侵占安居工程资金25.67亿元，用于其他非公共项目支出等。部分地区安居工程住房和资金管理使用绩效不高，比如由于供需不匹配、规划设计不合理、地址偏远等原因，有14.21万套已竣工验收的住房至2017年底空置超过1年。部分地区安居工程政策和扶持措施未落实到位。

审计指出问题后，有关地方积极组织整改，截至今年3月底，共追回被套取挪用资金11.29亿元，退还多收取税费7184.99万元，盘活资金14.42亿元，取消保障资格或调整保障待遇1.68万户，追回补贴补助资金3553.36万元，收回和加快分配住房8602套。其他问题正在进一步整改中。

责任编辑：桂强