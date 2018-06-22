西安公交车上发生捅人事件伤者含儿童 嫌疑人已抓

最新消息：嫌疑人已被民警现场控制！（华商报记者 李小博）

快讯[西安一公交车上刚刚发生伤人事件 多人受伤]据多名华商读者反应：约20分钟前，西安未央区红光路，正在行驶的一辆302路公交车上，发生伤人事件，多人被持刀捅伤。华商记者已从120核实。具体伤亡人数暂不明！ 华商报记者 谢涛 李小博

嫌疑人已被民警现场控制！

据视频显示： 事发现场多人受伤躺倒在地 ，其中包含有儿童。具体伤亡情况依然不明。

责任编辑：刘德宾 SN222