西安公交车上发生捅人事件伤者含儿童 嫌疑人已抓

最新消息：嫌疑人已被民警现场控制！（华商报记者 李小博）
快讯[西安一公交车上刚刚发生伤人事件 多人受伤]据多名华商读者反应：约20分钟前，西安未央区红光路，正在行驶的一辆302路公交车上，发生伤人事件，多人被持刀捅伤。华商记者已从120核实。具体伤亡人数暂不明！ 华商报记者 谢涛 李小博
嫌疑人已被民警现场控制！
据视频显示： 事发现场多人受伤躺倒在地 ，其中包含有儿童。具体伤亡情况依然不明。
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