原标题：台当局叫嚣将起诉全球承认“中国台湾”航空公司 台媒泼冷水民众不响应

来源：直通台湾

台湾当局向大陆发出新的威胁，宣称将提起国际诉讼，控告大陆要求全球航空公司将“台湾”改为“中国台湾”的做法，此前台“国安会秘书长”李大维鼓动岛内民众抵制此类航空公司。

资料图：李大维

对此，台湾知名网站Yahoo奇摩发起民调，询问是否响应台当局“拒搭矮化台湾的航空公司”，结果73.9%的网友表示“不会响应”。

台湾媒体20日调查称，如果拒绝搭乘标注“中国台湾”的航空公司，那么台湾人去海外只剩下联合航空、美国航空、达美航空、夏威夷航空、大韩航空、澳洲航空、印度航空和中华航空与长荣航空，其中大韩航空与澳洲航空虽在网站上仍未将台湾更名，但接受媒体采访时已承诺改名，只剩7家航空公司维持“台湾”称呼。

资料图：图为美国三大航空公司（从左至右）：达美航空（Delta Air Lines）、美联航（United Airlines）、美国航空（American Airlines）的公司Logo与客机垂尾涂装。

台“中央社”引述台“涉外人士”的说法称，未来可能采取两种法律途径针对大陆展开诉讼。

对此，台湾“国家政策研究基金会”高级助理研究员高顺德在Yahoo论坛上撰文痛批民进党政府“生鸡蛋的没有，放鸡屎的一大堆”。文章认为，“行政院长”赖清德今年4月高喊“务实台独说”，引发对岸的针对性军演、台湾“邦交国断交”和全球44家航空公司的改名运动。现实等于两岸激烈的攻防战已经开打，而台湾的筹码其实少得可怜。文章担心，民进党可能拉着岛内全民“一起陪葬”。

台湾《旺报》同日评论称，“要了解大陆近期一连串措施，必须先问是种下什么‘因’才有这样的‘果’，关键在于民进党政府不认‘九二共识’，还暗中推动‘文化台独’，大陆只好从国际社会下手，防止绿营寻求国际力量谋求‘台独’。断台湾‘邦交国’、要求跨国企业把台湾明确标示为中国台湾。”

民意反噬连岛内“独派”都感到忧虑

一家“独派”媒体也批评李大维的做法是逼台湾百姓选边站，“把民众权益变筹码，必然有反效果”，担心台湾“要与很多国家地区撕破脸”，认为李大维的想法“显然是走不通的路，纯粹在欺骗人民罢了”。

责任编辑：刘德宾 SN222