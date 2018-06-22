原标题：任公安部部长助理后，林锐还有个重要兼职

22日，国务院发布任免国家工作人员名单，任命林锐为公安部部长助理。

据公开资料，林锐原任厦门市副市长、市公安局局长。他1967年8月生，福建闽侯人，1994年4月加入中国共产党，1989年8月参加工作，中国人民警官大学计算机及应用专业毕业，大学学历，工学学士学位。

据公安部网站最新的领导信息显示，林锐作为党委委员、部长助理，在11名部领导成员中排在第11位。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，根据公安部发布的信息，林锐还兼任一项重要职务——网络安全保卫局党委书记、局长。

为何兼任该项职务？早在福建工作时，林锐就一直和网安保卫工作打交道。

据公开履历，林锐早年曾任福建省公安厅公共信息网络安全监察处副处长、泉州市公安局副局长（挂职）、省公安厅网络安全保卫总队总队长。

2011年8月，担任泉州市政府副市长、市公安局局长；2013年10月任厦门市政府市长助理、市公安局局长，2015年5月任厦门市副市长、市公安局局长。

资料图

任厦门公安局长时，林锐对电信诈骗曾重拳出击。

2014年时，厦门全市一年共接虚假信息诈骗报警10178起，涉案金额1.5235亿元，相当于每个厦门人因电信诈骗损失50元。

时任市公安局长的林锐对此十分担忧：“破案率低、追赃率低是打击通讯信息诈骗面临的普遍问题。诈骗分子只需编好‘剧本’、拨打电话、群发短信就能实施诈骗，一旦得手，只需敲打键盘，几分钟之内就能将资金拆分层层转账，并在境外取现。”

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，面对当时猖獗的电信诈骗，林锐在2015年7月成立了反诈骗中心，下设受理处置、研判、打击、宣传、金融防控、电信防控、勤务保障7个组，“警、银、通”三方合署办公，通过跨界联动“一体化”运作，封堵诈骗的“信息流”和“资金流”。

该举措有效打击了电信诈骗，反诈骗中心成立一个月，厦门的通讯信息诈骗犯罪下降30%多。成立4个月内，紧急止付2536起电信诈骗类案件，金额达1639.4万元。

2015年底召开的全国社会治安防控体系建设工作会上，反诈骗的“厦门经验”让公安部领导大为赞赏。该模式得到广泛推广，半年后，二十多个省市从厦门“取经”，也专门成立了反诈骗中心。

“政事儿News”注意到，前一任公安部网络安全保卫局局长为刘新云，今年1月已调任山西副省长、省公安厅厅长。

林锐简历

林锐，男，汉族，福建闽侯人，1967年8月出生，1989年8月参加工作，中共党员，中国人民警官大学毕业，本科学历，二级警监。

历任福建省公安厅公共信息网络安全监察处副处长、泉州市公安局副局长（挂职）、省公安厅网络安全保卫总队总队长。

2011年8月起任泉州市政府副市长、市公安局局长。

2013年10月起任厦门市政府市长助理、市公安局局长。

2015年5月起任厦门市政府副市长、市公安局局长。

2018年任公安部党委委员、部长助理兼网络安全保卫局党委书记、局长

责任编辑：余鹏飞