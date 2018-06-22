四川省2018年高考各类别录取控制分数线公布

原标题：四川省2018年普通高校招生考试各类别录取控制分数线确定

人民网成都6月22日电（王波）记者从四川省教育考试院获悉，6月22日，经四川省高等教育招生考试委员会审议通过，四川省2018年普通高校招生考试各类别录取控制分数线如下：

一、普通类

（一）本科

文科：本科第一批553分；本科第二批492分。

理科：本科第一批546分；本科第二批458分。

（二）高职（专科）

文科190分、理科180分。

专科提前批省属院校免费师范生、航空服务、航海类专业执行专科批录取控制分数线，定向培养士官、公安院校专业录取控制分数线将于7月上旬经省录取工作领导小组审定后向社会公布；深度贫困县公办高职（专科）专项计划执行专科批录取控制分数线。

二、藏、彝文一类模式

（一）本科

藏文专业：文科：345分； 理科：318分；

彝文专业：文科：415分； 理科：402分。

本录取控制分数线根据单独公布的本科计划和考生高考实考成绩、参考本科预科计划单独划定，考生以实考成绩参加录取。

（二）“一类模式”本、专科预科录取标准不低于我省本科、专科录取控制分数线以下100分；藏、彝文一类模式高考专科录取控制分数线在本科及本科预科录取结束后，根据招生计划、考生志愿及成绩由录取领导小组分别划定。

（三）藏、彝文一类模式考生报考普通高校非藏、彝文专业，享受我省现行普通高校招生少数民族地区学生统一规定加分政策，按照省定普通高校录取各批次控制分数线执行；报考普通高校艺术、体育类专业，按我省2018年普通高校艺术、体育类专业的相关政策和办法执行；报考普通高校招收深度贫困县免费定向培养本、专科专业，按我省实施深度贫困县人才振兴工程相关政策和办法执行。

三、对口招生类

（一）职教师资班（本科）

农林牧渔类572分； 土木水利类577分；

财经商贸类623分； 信息技术一类582分；

信息技术二类555分； 加工制造类566分；

公共管理与服务类429分； 旅游服务一类559分；

旅游服务二类507分； 轻纺食品类419分；

医药卫生一类451分； 材料类428分。

（二）高职班（专科）

农林牧渔类464分； 土木水利类249分；

财经商贸类272分； 信息技术一类390分；

信息技术二类202分； 加工制造类222分；

公共管理与服务类190分； 旅游服务一类383分；

旅游服务二类415分； 轻纺食品类223分；

医药卫生一类289分； 医药卫生三类263分；

材料类258分。

（三）深度贫困县免费医学生（专科）

医药卫生一类200分； 医药卫生三类206分。

四、艺术体育类各批次文化录取控制线另行划定后再向社会公布。

责任编辑：余鹏飞