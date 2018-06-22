2018河北高考招生各批各类录取控制分数线公布

原标题：2018河北普通高校招生各批各类录取控制分数线公布

河北新闻网6月22日讯 经河北省招生委员会全体会议研究，确定了今年河北省普通高校招生各批各类录取控制分数线，现予以公布。

6月23日0时后，考生可登录河北省教育考试院网站查询（网址：www.hebeea.edu.cn）高考成绩。

各批各类录取控制分数线如下：

一、文史、理工类

高水平运动队考生高考文化成绩控制分数线：文史441分，理工358分；对于少数体育专项测试成绩特别突出的高水平运动队考生，文化成绩控制分数线：文史286分，理工232分。

二、艺术统考类

三、艺术校考类

⑴按教育部规定，部分独立设置的艺术院校和参照执行的院校（或专业）艺术类本科专业，文化、专业录取控制线由学校自行确定，我省统考涉及到的专业，还需要我省相应类别专业统考合格。其艺术类专科专业：我省统考涉及的，文化、专业录取控制线按我省相应统考类执行； 我省统考未涉及的， 文化控制线为266分，专业控制线由院校确定。

⑵其他院校

注：以上专业分为我省相应科类专业统考合格线

四、体育类

五、对口各类

来源：河北新闻网

责任编辑：余鹏飞