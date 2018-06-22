新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

2018河北高考招生各批各类录取控制分数线公布

2018河北高考招生各批各类录取控制分数线公布
2018年06月22日 21:05 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：2018河北普通高校招生各批各类录取控制分数线公布

　　河北新闻网6月22日讯 经河北省招生委员会全体会议研究，确定了今年河北省普通高校招生各批各类录取控制分数线，现予以公布。

　　6月23日0时后，考生可登录河北省教育考试院网站查询（网址：www.hebeea.edu.cn）高考成绩。

　　各批各类录取控制分数线如下：

　　一、文史、理工类

　　高水平运动队考生高考文化成绩控制分数线：文史441分，理工358分；对于少数体育专项测试成绩特别突出的高水平运动队考生，文化成绩控制分数线：文史286分，理工232分。

　　二、艺术统考类

　　三、艺术校考类

　　⑴按教育部规定，部分独立设置的艺术院校和参照执行的院校（或专业）艺术类本科专业，文化、专业录取控制线由学校自行确定，我省统考涉及到的专业，还需要我省相应类别专业统考合格。其艺术类专科专业：我省统考涉及的，文化、专业录取控制线按我省相应统考类执行； 我省统考未涉及的， 文化控制线为266分，专业控制线由院校确定。

　　⑵其他院校

　　注：以上专业分为我省相应科类专业统考合格线

　　四、体育类

　　五、对口各类

　　来源：河北新闻网

责任编辑：余鹏飞

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区