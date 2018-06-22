广州中院开张文中案学习研讨会 公检监均有人参加

原标题：广州中院召开张文中案学习研讨会，公安检察监察委均有人参加
6月22日下午，广州中院召开刑事司法视野下的产权保护暨张文中案学习研讨会。中山大学法学院、广州市纪委监察委、广州市公安局、广州市检察院、广州中院等单位的代表参加学习研讨会。广州中院党组成员、副院长张春和参加学习研讨会并作讲话。
本次研讨会由刑二庭庭长梁少菁主持。会上，播放了张文中案的短片，刑二庭徐兵副庭长介绍分析了张文中再审改判情况；中山大学聂立泽教授对张文中案进行了深入解读；广州市公安局法制支队副支队长闫雨、市检察院公诉二处副处长王树茂、市监察委审理室主任徐英姿等嘉宾结合各自单位工作实际，作了交流发言；审委会专职委员刘粤军、研究室副主任谢平分别谈了自己的感受和体会；自由讨论环节，几位与会代表结合各自的工作实践作了发言。
张春和指出，产权司法保护是一项系统工程，既涉及到刑事审判工作，也涉及民事、行政审判工作；既有面向以前的纠正历史形成的产权案件的内容，也有面向当前和今后正确处理涉产权和企业家权益案件的内容。要深入贯彻中央政策精神，自觉把思想和行动统一到中央的决策部署上来，努力实现审判法律效果、政治效果和社会效果的统一。
张春和在研讨会上提出四点意见：
要在今后的工作中，深刻领会产权保护文件精神，进一步增强产权司法保护理念 ；
要增强平等保护和依法保护理念，进一步落实罪刑法定原则；
要坚持证据裁判、疑罪从无、程序公正等原则，进一步提高产权刑事保护质量；
要加强学习交流，进一步统一涉产权案件的适法标准。
来源：“广州市中级人民法院”微信公号
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