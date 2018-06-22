原标题：2018浙江高考分数线揭晓：普通一段线588分

2018年浙江高考分数线揭晓：普通一段线588分！6月22日晚上，全省考生可凭考生号、密码查询考试成绩。高考成绩经浙江省教育考试院网站（www.zjzs.net）和浙江考试微信公众号向考生开放查询，同时还会以短信方式主动发送到考生预留的手机号。

2018年浙江省普通高校招生各类别分段线如下：

浙江省教育考试院网站 截图

来源：浙江省教育考试院

责任编辑：余鹏飞