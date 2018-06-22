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2018浙江高考分数线揭晓：普通一段线588分

2018浙江高考分数线揭晓：普通一段线588分
2018年06月22日 21:55 澎湃新闻
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　　原标题：2018浙江高考分数线揭晓：普通一段线588分

　　2018年浙江高考分数线揭晓：普通一段线588分！6月22日晚上，全省考生可凭考生号、密码查询考试成绩。高考成绩经浙江省教育考试院网站（www.zjzs.net）和浙江考试微信公众号向考生开放查询，同时还会以短信方式主动发送到考生预留的手机号。 

　　2018年浙江省普通高校招生各类别分段线如下：

浙江省教育考试院网站 截图浙江省教育考试院网站 截图

　　来源：浙江省教育考试院

责任编辑：余鹏飞

浙江分数线高考
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