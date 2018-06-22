人大常委会组成人员:建议加大对统计造假惩戒力度

原标题：加快形成推动高质量发展的统计体系——全国人大常委会组成人员热议统计法实施

新华社北京6月22日电（记者陈炜伟）十三届全国人大常委会第三次会议22日分组审议了关于检查统计法实施情况的报告。与会人员表示，要切实提高统计数据质量，加快形成推动高质量发展的统计体系。

与会人员认为，要加大统计执法监督力度，确保统计数据质量。

彭勃委员说，建议加大对统计造假、执法监督不力的惩戒力度，提高违法违纪的成本和代价，促进统计法的有效实施。

全国人大代表余梅说，要提高统计执法力度，做好资金、设备等保障，提高统计执法队伍自身素质和工作水平。

有委员提出，要推进统计数据共享，提高统计信息使用效率。

冯忠华委员建议，加大统计数据的共享力度，最大限度减少重复统计。在统计指标体系设计方面要充分兼顾各个部门在管理工作中对数据的需求，在数据共享机制的建设方面要最大限度满足和方便各个部门数据使用的要求。

与会人员还提出，完善统计体制、构建现代化统计调查体系是推动统计法实施的重要方向。

“深入研究开展创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展的统计监测，为实现高质量发展提供有效的统计保障。”李学勇委员建议，结合国内生产总值核算方法改革，更好地反映供给侧结构性改革和高质量发展的要求，开展深化“三去一降一补”的统计监测，完善对新产业、新业态、新模式的统计，健全反映经济提质增效、转型升级的统计指标。

尹中卿委员建议，引进现代科学技术，利用互联网、大数据、云计算等方式，加强研究预测，加强抽样调查，丰富统计方式和方法。

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