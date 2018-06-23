非常重要 下个月领到工资条一定要看这四项

原标题：非常重要！下个月领到工资条，一定要看这四项！

盼望着，盼望着，发工资的日子一天天临近了。

开心之余，你是否仔细看过你的工资条？

进入7月，不仅2018年走过半程，你的诸项工资待遇没准也会发生变化。快跟小编一起来看看吧。

基本工资

一般来说，每工作一年，就形成一年工龄。

7月是入职季，在7月份入职的职工需注意，你的工龄没准会涨一岁。工龄长不仅代表着经验丰富、资格老，它和基本工资、领取养老待遇、带薪年休假、探亲假、计发解除合同经济补偿金等劳动权利“息息相关”。

一、有的单位会根据职工的工作年限来确定基本工资。如制定15年以下工龄基本工资为2000元，15年工龄2300元，20年工龄2500元，25年工龄2800元，30 年工龄3000元，40年工龄3500等类似标准。

二、一般情况下，社会工龄越长，个人累计缴纳养老金年限越高，则基本养老金越高，带薪年休假的天数越多。

三、本企业工龄是衡量职工医疗的长短、解除劳动合同时的经济补偿金多少、病假工资多少、部分单位内部的福利待遇分享的重要依据。

高温津贴

用人单位安排劳动者在35℃以上（包括35℃）高温天气从事室外露天作业以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下（不包括33℃）的，应当向劳动者发放高温津贴，并纳入工资总额。

自6月起，很多地区都会持续为职工发放一笔高温津贴，一些地区上调了这笔钱。但由于全国气候条件的差异，各省份规定的高温津贴发放时间有所区别，各地津贴标准也不尽相同。小编提醒，下个月查看工资条时，注意看下这笔津贴是否发放到位。

住房公积金

7月，你的住房公积金或将迎来调整。

一般来说，住房公积金是以上一年的7月1日至当年的6月30日为一个年度单位进行调整。不少单位会在每年办理完6月份汇缴业务后，根据员工上一自然年度的月平均工资为员工调整其公积金缴纳基数。

随着职工平均工资的变动，公积金也将迎来调整，月缴存额上限也随之变化。

北京住房公积金管理中心日前发布公告，2018年7月1日至2019年6月30日，北京住房公积金缴存基数上限为25401元，月缴存额上限为6096元，比去年上涨了548元。

如果有职工本人上年度月平均工资低于最低工资标准的情况，住房公积金缴存基数按最低工资标准确定。近日，部分省（区、市）陆续公布了该地区2018年城镇单位平均工资。截至6月5日，已公布数据的21个省（区、市），城镇单位就业人员平均收入都实现了稳步增长。这意味着这一部分人群，住房公积金缴存基数也将变化。

工资总额

截至目前，上海、山东、山西、内蒙古等多地发布了2018年企业工资指导线，为企业给职工调整工资提供了参考建议。虽然工资指导线并不具备强制性，但一些地方在通知中明确了涨薪时间表。7月后，你的工资总额或许会面临调整。

此外，多地公布2018年社保缴费基数，也会对你的工资造成一定影响。

根据相关规定，参加基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的职工按照本人上一年月平均工资确定缴费基数。由于当地平均工资的增长，各地的社保缴费基数也普遍进行了不同程度的调整。

目前全国已有5个省份公布2018年社保缴费基数，北京以8467元领跑全国，上海、天津位列二三位。

一般来说，工资越高、社保的缴费基数也就越高，因此，社保缴费基数的变化，会影响你到手的收入。

来源：工人日报客户端

责任编辑：桂强