原标题：楚辞专家、国学大家文怀沙逝世 享年108岁

封面新闻记者 张杰

23日中午有消息传来：楚辞专家、国学大家文怀沙老先生于6月23日凌晨在东京医院驾鹤西归，享年108岁，网上悼念甚多。封面新闻记者联系到文怀沙的弟子空林子，她确证了消息属实。“是的，今天凌晨三点十分走的。”

文怀沙出生于1910年1月15日，祖籍湖南，斋名燕堂，号燕叟。曾用过笔名王耳，司空无忌。在国学、红学、书画、金石、中医学等多方面均有所涉猎。文怀沙是楚辞专家， 其所著《屈赋流韵》是研究屈原诗歌的名著。文怀沙先生在对屈原作品解读时，并非简单地翻译词句，而是 力图寻找作品内在的意韵。他的楚辞白话文译文把握了原作的节奏和韵味，再现了原作的内在旋律，从而准确地抒发了屈原盘旋激荡的情感。他对楚辞的有关校勘、训诂的注文，也有较高的学术价值。文老在被问及养生秘笈的时候，曾笑道：“医者，意也。我用的是心疗法。外面急风暴雨，我心里一片祥和。”

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