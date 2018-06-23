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中国“火车头”首次出口德国:20台框架协议已获签

中国“火车头”首次出口德国:20台框架协议已获签
2018年06月23日 14:23 观察者网
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　　原标题：中国“火车头”首次出口德国：中车株机签下20台框架协议

　　据微信公众号“中国中车”23日消息，20日，中车株机公司与德国铁路股份公司签订了20台新型混合动力“火车头”框架协议及首批4台机车订单。

　　报道称，这是中国“火车头”首次走进“制造强国”德国。标志着中国轨道交通装备整车产品获得世界高端市场认可。

图片均来自中国中车图片均来自中国中车

　　本次签约的“火车头”专业名称叫“调车机车”，按照TSI（欧洲铁路互联互通规范）标准与德国铁路网EBA入网要求设计，使用“第三轨+内燃+锂电池”混合动力电传动方式，整车轮周最大功率750千瓦，最高时速100公里。

　　此火车头可在德国干线铁路网、TEN路段及柏林市轻轨线路上运行，主要用于铁路施工现场的物流供应、试验和工程牵引等。

　　据微信公众号“中车株机”介绍，该型车主要有以下创新技术特点：

　　停车等待时可关闭柴油机使用蓄电池供电，相比同等功率内燃调车机车，节能30%以上；

　　采用更先进、更安全的钛酸锂电池，可实现80%以上再生制动能量的回收利用，循环寿命比镍镉蓄电池提高10倍；

　　机车在隧道等特殊敏感区域内运行时，采用蓄电池作为动力源驱动，实现机车零排放要求；

　　机车将装配无线数据传输系统，可实时将机车运行状态和故障信息传输至地面管理系统，有效提高机车运用和维护效率。可以说，该型车是绿色智能新型调车机车的代表。

　　中车德铁签约后，社会各界都有着共同的疑问——中车凭什么能进德国。

　　“中国中车”报道称，中车株机公司副总经理、中车株机欧洲公司董事长廖洪涛说，德国是世界轨道交通装备的高端市场，中车株机公司一直紧盯前沿科技，积极学习、努力跟进，多方寻求与以德铁为代表的欧洲铁路主要运营商进行交流合作，以提高自己的创新能力。

　　2016年，中车株机公司获得德铁最高等级（Q1级别）供应商资质，获得了服务德国市场的“许可证”；2017年，中车株机公司又与德铁展开合作，联合研制了“内燃+超级电容或蓄电池”混合动力调车机车，目前该车已经下线，即将发往德国汉堡，双方互信不断增强。

　　报道称，此为原因之一。正如廖洪涛所言，中国中车与德铁亲密合作，协同创新，共赢共享，将协同效应和协同价值发挥至极致，也是中车进入德国的重要原因。在中德经贸的历史上，中国中车与德国企业有着协同创新、联袂开发第三方市场的若干佳话。

马其顿动车组马其顿动车组

　　当然，走进“制造强国”德国的道路绝非坦途。来到德国之前，中车火车头已经走进了全球六大洲的许多角落。

　　如在欧洲部分，仅中车株机公司，就为土耳其提供了高端的城轨车辆，为马其顿提供了舒适的动车组，为奥地利量身定制了“超级电容+蓄电池混合动力”调车机车和储能式无轨电车，为捷克研制了动车组，为塞尔维亚提供了电力机车……在马其顿，“中车制造”动车组还登上其国家邮票。

奥地利“超级电容+蓄电池混合动力”调车机车奥地利“超级电容+蓄电池混合动力”调车机车
奥地利格拉兹储能式现代无轨电车奥地利格拉兹储能式现代无轨电车
中车出口欧洲首批动车组登上马其顿邮票（图源：新浪微博）中车出口欧洲首批动车组登上马其顿邮票（图源：新浪微博）

　　中车株机公司党委书记、董事长周清和表示：“本次签约的产品将会是德国标准，中国制造，未来我们还将提供不一样的增值服务。”

　　中车指出，此前，“中车制造”已经成功登陆英国、法国等传统工业强国。此番再度进入德国，既是中车实力的一次体现，也是中欧协同创新、共享共赢的新起点。

　　观察者网综合微信公众号“中国中车”、“中车株机”等

责任编辑：张申

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