中国“火车头”首次出口德国:20台框架协议已获签

原标题：中国“火车头”首次出口德国：中车株机签下20台框架协议

据微信公众号“中国中车”23日消息，20日，中车株机公司与德国铁路股份公司签订了20台新型混合动力“火车头”框架协议及首批4台机车订单。

报道称，这是中国“火车头”首次走进“制造强国”德国。标志着中国轨道交通装备整车产品获得世界高端市场认可。

图片均来自中国中车

本次签约的“火车头”专业名称叫“调车机车”，按照TSI（欧洲铁路互联互通规范）标准与德国铁路网EBA入网要求设计，使用“第三轨+内燃+锂电池”混合动力电传动方式，整车轮周最大功率750千瓦，最高时速100公里。

此火车头可在德国干线铁路网、TEN路段及柏林市轻轨线路上运行，主要用于铁路施工现场的物流供应、试验和工程牵引等。

据微信公众号“中车株机”介绍，该型车主要有以下创新技术特点：

停车等待时可关闭柴油机使用蓄电池供电，相比同等功率内燃调车机车，节能30%以上；

采用更先进、更安全的钛酸锂电池，可实现80%以上再生制动能量的回收利用，循环寿命比镍镉蓄电池提高10倍；

机车在隧道等特殊敏感区域内运行时，采用蓄电池作为动力源驱动，实现机车零排放要求；

机车将装配无线数据传输系统，可实时将机车运行状态和故障信息传输至地面管理系统，有效提高机车运用和维护效率。可以说，该型车是绿色智能新型调车机车的代表。

中车德铁签约后，社会各界都有着共同的疑问——中车凭什么能进德国。

“中国中车”报道称，中车株机公司副总经理、中车株机欧洲公司董事长廖洪涛说，德国是世界轨道交通装备的高端市场，中车株机公司一直紧盯前沿科技，积极学习、努力跟进，多方寻求与以德铁为代表的欧洲铁路主要运营商进行交流合作，以提高自己的创新能力。

2016年，中车株机公司获得德铁最高等级（Q1级别）供应商资质，获得了服务德国市场的“许可证”；2017年，中车株机公司又与德铁展开合作，联合研制了“内燃+超级电容或蓄电池”混合动力调车机车，目前该车已经下线，即将发往德国汉堡，双方互信不断增强。

报道称，此为原因之一。正如廖洪涛所言，中国中车与德铁亲密合作，协同创新，共赢共享，将协同效应和协同价值发挥至极致，也是中车进入德国的重要原因。在中德经贸的历史上，中国中车与德国企业有着协同创新、联袂开发第三方市场的若干佳话。

马其顿动车组

当然，走进“制造强国”德国的道路绝非坦途。来到德国之前，中车火车头已经走进了全球六大洲的许多角落。

如在欧洲部分，仅中车株机公司，就为土耳其提供了高端的城轨车辆，为马其顿提供了舒适的动车组，为奥地利量身定制了“超级电容+蓄电池混合动力”调车机车和储能式无轨电车，为捷克研制了动车组，为塞尔维亚提供了电力机车……在马其顿，“中车制造”动车组还登上其国家邮票。

奥地利“超级电容+蓄电池混合动力”调车机车

奥地利格拉兹储能式现代无轨电车

中车出口欧洲首批动车组登上马其顿邮票（图源：新浪微博）

中车株机公司党委书记、董事长周清和表示：“本次签约的产品将会是德国标准，中国制造，未来我们还将提供不一样的增值服务。”

中车指出，此前，“中车制造”已经成功登陆英国、法国等传统工业强国。此番再度进入德国，既是中车实力的一次体现，也是中欧协同创新、共享共赢的新起点。

观察者网综合微信公众号“中国中车”、“中车株机”等

责任编辑：张申