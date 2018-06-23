正处行贿后向中纪委检举副部 旧账被翻出狱中加刑

原标题：正处行贿后向中纪委检举副部，旧账又被翻出狱中加刑

来源：长安街知事公众号

因受贿1044万余元，黑龙江“首虎”隋凤富已于2016年底获刑11年。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，近日披露的一份裁定书显示，有个名为李云生的处级干部先是向隋凤富送财物，后来投案自首，向中纪委检举揭发了隋的违法违纪行为。

当然，这个李云生也不干净，因受贿、滥用职权于2015年被判刑9年半。今年初，因发现新犯罪事实，他被法警从监狱押回看守所，重审后刑期也变长了3个月。

隋凤富受审

2014年11月，时任黑龙江省人大常委会副主任、省农垦总局党委书记的隋凤富落马。2016年7月，该案在沈阳中院一审开庭，5个月后依法宣判。

检方指控，他利用职务便利，为隋凤金、李云生等人和单位在工程承揽、项目审批、产品推广、职务晋升、工作调动等事项上提供帮助，直接或通过妻子邓永琴等人非法收受上述人员给予的财物共计1044万余元。

李云生是谁？齐齐哈尔中院的一份刑事裁定书近日公布，其中提到，李云生1964年9月出生于吉林榆树，原系黑龙江省查哈阳农场场长（正处级）。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，李云生作为隋凤富的下属，他既给上司行贿，还是隋凤富案的检举者。

具体来说，2014年4月，李云生向齐齐哈尔市人民检察院投案自首。7个月后，隋凤富落马。中纪委发函证实，李云生曾向中纪委办案人员检举揭发他人违法违纪问题，已被查实，对查办案件起到了一定促进作用。法院进而表示，虽不能认定其构成立功，但在量刑时可予以酌情考虑。

需要提醒的是，检举者李云生不但自己有问题，而且相当严重。投案自首一年后，2015年7月，其因受贿280万、滥用职权套取国家专项资金近6000万，被判处有期徒刑9年半。

当时的一份判决书显示，2012年，李云生在任查哈阳农场场长期间，以虚假实施5个工程项目套取国家项目资金，用于农场其他支出。其借口诸如安居配套供热、危房改造、盖高中宿舍楼等，惯用手段则是借用资质搞虚假项目并验收，进而从国家财政拿钱。

在佳木斯监狱服刑并非李云生的终点，今年1月，因为发现新的犯罪事实，法警将其押解回看守所。目前他因患心脏病在哈医大一医院接受治疗。

新的情况是这样：2013年春节前，明知某公司经理刘某欲请求在工程款拨付事项上给予关照，李云生仍然收了30万元。虽然其自首后如实供述该笔犯罪事实，但当时刘某已经潜逃，检察机关只能不予起诉。

判决生效后次年，刘某被法院认定犯单位行贿罪，那笔30万元的事实也获得认定。故而检方再度以李云生犯受贿罪提起公诉。

一审法院判处李云生有期徒刑1年，加上此前的9年半，决定执行9年9个月。随后，检方提出抗诉，认为还应判处罚金。

今年6月4日，齐齐哈尔中院作出终审裁定，认为该起行贿事实发生在《刑法修正案（九）》实施之前，根据从旧兼从轻的原则，一审判决量刑适当，故而驳回抗诉，维持原判。

责任编辑：张申