美国这招玩的炉火纯青 如今被中国还施彼身

博弈 | 来而不往非礼也！中国侦察船强势围观美日印三国海上联合军演

张强

不久前结束的“马拉巴尔-2018”美日印海上联合演习是美军太平洋司令部改名为印度洋-太平洋司令部后首次举行的演习，备受各方关注。在美国海军官方发布的此次演习的最新照片中，细心的网友发现一艘中国海军815G型电子侦察船现身演习海域。

军事评论员程硕人告诉记者，“此次美日印联合军演出动了庞大且综合的战舰群，我国派遣拥有多种侦测能力的电子侦察船可以有效掌握这次演习的水面舰艇的动态信息，捕捉通信、雷达信号，以及部署情况、演习情况，乃至舰体运行状况，便于我军对这次演习进行综合判断。可以预料的一点是，为了尽量减少自己信息的泄露，美印日方肯定也会对我国的电子侦察船‘重点盯防’。”

此次“马拉巴尔”海上阶段的科目涵盖各种海上作战活动，包括航空母舰作战、防空、反潜、水面作战、反船只劫持战、海上拦截和搜索救援等。对于此次演习，印度海军副参谋长阿肖克·库马尔称，这也许是印美日三个国家海军装备参与度最大的一次马拉巴尔演习。而且，也将是该系列演习中最复杂的一次。

实际上，对于派遣电子侦察船侦察他国情报，美国早已玩的炉火纯青。其“无暇”号电子侦察船多次抵近我国周边地区，探测我国的地理、军事等重要信息。

▲中国海军855号电子侦察船

资料显示，电子侦察船能接收并记录无线电通信、雷达和武器控制系统等电子设备所发射的电磁波信号，查明这些电子设备的技术参数和战术性能，获取对方的无线电通信和雷达配系等军事情报。

815型电子侦察船，是我国自行研制建造的多功能综合体制侦察船，能够对一定范围内各种目标实施全天候、不间断侦察，掌握其部署动向。

815型电子侦察船的首舰“北极星”号，于1999年下半年服役。815G型是815型电子侦察船的改型，在电磁兼容性和自动化程度，以及电磁波信号的监听数据收集、分析和处理能力等方面均有提高，可以更好地完成多维立体的电子侦察任务。

程硕人介绍，“作为一艘军舰，815G型的各项技术指标并不算十分出色，但是该舰的主要任务并不是作战，而是进行电子信号情报的监听和分析，也包括在战术弹道导弹试验时进行导弹轨迹测量和追踪等任务。”

海军专家尹卓此前在接受媒体采访时指出，815G型电子侦察船还具备了卫星侦查能力。

程硕人指出，派电子侦察船抵近对方的演习地域，可以借机观察、评估对方的作战指挥流程，评估其能力。同时收集截获演习时发出的电子信号，包括雷达、通信信号。特别是对雷达信号的收集，将有助于电子战数据库的建设。

早在“马拉巴尔-2017”军演时，就有美国媒体披露中国方面对演习进行了查探。有媒体表示，中国不但派出一些战舰在附近游弋，还派遣了一艘侦察船去查探“马拉巴尔”军演。

当时就有匿名的专家指出，中国海军的活动符合国际法和国际军事实践，其行为无可厚非。即便中国派出舰艇在公海海域对美日印的海军演习进行顺道观察，作为专业化的海军也不应感到惊讶，这种情况随时会发生在公海上。只要双方按照航行准则相互确保安全。

| 来源：科技日报（ID：kjrbwx）

责任编辑：刘德宾 SN222