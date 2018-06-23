安徽质监局原局长朱琳一审获刑10年3个月 已上诉

安徽省质监局原局长朱琳一审获刑十年三个月

2018年06月22日16：18 来源：人民网-安徽频道

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人民网合肥6月22日电（姚庆林 唐利飞）6月22日15时，安徽省阜阳市中级人民法院对安徽省质量技术监督局原党组书记、局长朱琳受贿案一审公开宣判，对被告人朱琳以受贿罪判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币90万元，违法所得予以追缴。

被告人朱琳，男，汉族，1957年5月出生，江苏省泗洪县人，大学文化，2000年8月任安徽省人民政府驻北京办事处副主任，2004年11月任安徽省人民政府驻北京办事处主任，2007年4月任安徽省人民政府副秘书长兼省政府驻北京办事处主任，2011年4月至案发前任安徽省质量技术监督局党组书记、局长，安徽省第十一届政协委员，2017年8月14日，被安徽省纪委宣布严重违纪开除党籍和公职，同月被撤销安徽省政协委员资格。

经审理查明，2001年至2017年，被告人朱琳利用担任省驻京办副主任、主任、省质监局局长的职务便利，为他人谋取利益，或者利用上述职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，索取或非法收受马某、吴某等人现金、购物卡、车辆等财物，合计437.33万元。

阜阳市中级人民法院认为，被告人朱琳身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次索取、收受他人财物合计437.33万元，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。朱琳受贿数额中，200万元系索贿，依法应从重处罚。朱琳认罪、悔罪，积极退赃，可对其酌情从轻处罚。朱琳的部分受贿行为发生在《刑法修正案（九）》施行之前，根据从旧兼从轻的原则，对朱琳的受贿罪应适用修正后的刑法定罪量刑。法庭遂作出上述判决。

朱琳在宣判后不服判，提出上诉。本案特邀人大代表8人、政协委员5人、质监系统代表40余人参与旁听。

责任编辑：刘德宾 SN222