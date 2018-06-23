美商务部长:美国基本策略是让中方感受到更多痛苦

原标题：美商务部长说美方基本策略是让中方感受到更多痛苦
新华社华盛顿6月23日电（记者高攀）美国商务部长罗斯20日在美国国会参议院财政委员会举行的听证会上表示，美方对华商品加征关税的基本策略是让中方感受到更多痛苦。
当被美国参议员问及特朗普政府决定对中国商品加征关税的整体策略时，罗斯在听证会上说，美方的基本策略是对那些“行为不当的”相关方施加足够压力，让他们认识到延续目前的行为会比同意美方提出的尊重知识产权的要求感受到“更多痛苦”。
罗斯指出，美国与中国的知识产权对话已有很多年，特朗普总统已决定美方需要采取谈判之外的更多行动，现在是采取行动的时候了。他表示，除非美方施加足够的压力，让中方感受到延续那些做法会“更加痛苦”，否则美方不会成功。
当被问及如何保护遭受关税报复的美国农民利益时，罗斯说，美方不能控制另一个国家如何报复，特朗普所做的就是尽力阻止报复。他表示，当中国宣布同等规模反制美方对500亿美元中国商品加征关税的措施时，特朗普威胁将对额外2000亿美元中国商品加征关税，“这是一个相当大的数字”。
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