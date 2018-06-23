原标题：贵州3名因诊断尘肺病被抓医生今取保候审

新京报快讯（记者王翀鹏程）近日，贵州航天医院的三名医生因为从事职业病尘肺病诊断工作，因“失职罪”被公安机关羁押。此次事件也是全国首例此类刑事案件。6月23日，记者从医生家属处获悉，三名医生已于凌晨办理了取保候审。

“今天凌晨三点多才接出来，现在他在家里休息，精神状态很不好，想一会儿哭一会儿。”涉事医生张晓波的妻子董捷说。

被羁押的三位医生张晓波、黄亨平和董有睿，都是贵州航天医院职业病尘肺病诊断专家组的成员。据黄亨平的妻子舒女士介绍，事情的起因是2016年上半年，有企业举报贵州航天医院尘肺病诊断医生将“非尘肺病”诊断为“尘肺病”，内外勾结，套取国家社保基金。

同年8月，公安机关以涉嫌诈骗国家社保基金的经济诈骗罪为由对黄亨平立案侦查。次年11月，罪名变更为国有事业单位人员失职罪，连同该医院职业病尘肺病诊断小组参与诊断的另外两位医生张晓波、董有睿，分别被公安机关采取强制措施。羁押期间，公安机关曾拒绝三名涉事医生家属取保候审的申请。

董捷告诉记者，办案机关认定三位医生“失职罪”的主要依据是一份鉴定通知书。2017年10月12日，贵州省遵义市播州区公安局下达鉴定意见通知书，称指派聘请有关人员对张晓波、董有睿、黄亨平做的547人的尘肺病诊断进行了重新鉴定，鉴定意见为其中三百九十三人无尘肺病、一百一十一人胸片质量不合格，不能用于尘肺病初诊；一人双肺团片状阴影，性质待定；有尘肺病42人。“这意味着，诊断差异率高达92.3%。”家属称。

但家属认为，重新鉴定结果不能正确反映出诊断小组对尘肺病的诊断质量，造成了三位医生“不负责任”的形象。今年2月14日，贵州航天医院暂停了职业健康检查。

目前，该案正处于检察院第三次审查起诉阶段。

贵州省公安厅新闻中心周兵说，警方的侦查已经结束，适当的时候会对外发布调查结果。

责任编辑：刘德宾 SN222