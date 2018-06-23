原标题：全是好消息！本周6件重磅民生大事别错过

炎炎盛夏，是不是每天都感到闷热难耐？看看这里吧，这些好消息将为你送去一抹清凉！

1

关于这些“救命药”，国务院常务会定了三条重磅政策！

为了让群众早用上、用得起好药，6月20日的国务院常务会议确定了三条重磅政策：

1。 有序加快境外已上市新药在境内上市审批。对治疗罕见病的药品和防治严重危及生命疾病的部分药品简化上市要求等；

2。 督促推动抗癌药加快降价。各省（区、市）对医保目录内的抗癌药要开展专项招标采购。对医保目录外的独家抗癌药要抓紧推进医保准入谈判。开展国家药品集中采购试点，实现药价明显降低；

3。 加强全国短缺药供应保障监测预警，建立短缺药品及原料药停产备案制度，加大储备力度，确保患者用药不断供。

详细阅读 >> 李克强主持召开国务院常务会议 部署进一步缓解小微企业融资难融资贵等

2

小微企业融资再获政策“红包”

6月20日，李克强总理主持召开国务院常务会议，确定了进一步缓解小微企业融资难融资贵的五大措施，包括增加支持小微企业和“三农”再贷款、再贴现额度，下调支小再贷款利率；从今年9月1日至2020年底，将符合条件的小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税单户授信额度上限，由100万元提高到500万元；禁止金融机构向小微企业贷款收取承诺费、资金管理费，减少融资附加费用；支持银行开拓小微企业市场，运用定向降准等货币政策工具，增强小微信贷供给能力，加快已签约债转股项目落地；将单户授信500万元及以下的小微企业贷款纳入中期借贷便利合格抵押品范围。

详细阅读 >> 李克强主持召开国务院常务会议 部署进一步缓解小微企业融资难融资贵等

3

新节日！国务院批复同意设立“中国农民丰收节”

国务院批复同意自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部负责人表示，这是第一个在国家层面专门为农民设立的节日。

详细阅读 >> 国务院关于同意设立“中国农民丰收节”的批复

4

不动产登记实现全国联网

据自然资源部，全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网。目前全国335个地市、2853个县区共设立3001个不动产登记办事大厅、3.8万个窗口，平均每天为30多万企业和群众提供不动产登记服务。下一步，自然资源部将重点指导各地进一步丰富不动产登记过程中的便民利民的举措，同时开展以不动产登记为基础的，自然资源统一确权登记工作。

详细阅读 >> 重磅！不动产登记全国联网，名下多少套房一查就知道

5

《打赢蓝天保卫战三年行动计划》即将实施

由生态环境部会同有关部门研究编制的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》将于近期印发实施，总体目标是：经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。

详细阅读 >> 国新办举行《打赢蓝天保卫战三年行动计划》政策吹风会

6

7月1日起，国内手机流量“漫游”费将取消

22日，中国移动、中国联通、中国电信发布公告称：自7月1日起，取消国内手机流量“漫游”费，手机用户省内流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。

责任编辑：刘德宾 SN222