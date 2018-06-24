学者:“台独”不要以为有美国撑腰就可以为所欲为

原标题：大陆学者：“台独”不要以为有美国撑腰就可以为所欲为

据香港“中评社”6月24日消息，6月23日下午，“第三届京台学者共研会”在中国政法大学学院路校区举行开幕式。中国法学会海峡两岸关系法学研究会秘书长、中国法学会学术交流中心主任尹宝虎表示，“台独”势力不要以为有美国撑腰就可以为所欲为，“台独”的过程就是将台湾交给美国的过程，一旦“台独”越过红线，大陆使用反分裂国家法采取断然措施，相信“台独”势力既得不到美国的驰援，也得不到国际的同情。

他看到在当前两岸形势严峻复杂的情况下，大陆依然努力维护和平发展，为台湾同胞谋福祉，包括福建66条、厦门60条、中波80条，以及此前的上海、浙江、安徽、江苏等都出台不少惠台举措，尹宝虎认为，31条措施的和平意义即延缓和避免两岸摊牌，避免过早适用反分裂国家法，将统一后的事情提前办，进行操之在我的部分。

“美国近期的作为让台独势力感激涕零，心存幻想。”尹宝虎谈到近期美台关系的互动，他表示，美国对台是厉害算计，将台湾当“工具”和“棋子”来利用。美国口口声声两岸问题和平解决，但其实两岸问题和平解决的最大障碍就是美国，破坏和平的最大危险也来自美国。而恰恰是不放弃使用武力的大陆一直在努力维护两岸和平，既使面对汹涌的“台独”浪潮，依然坚持维护两岸关系和平发展。

尹宝虎表示，大陆之所以不放弃使用武力，其认为主要是考虑到外部因素的作用，而不是针对台湾同胞。他表示，大陆反“台独”也以区分官民为基础，尽可能不伤及广大台湾同胞。面对2016年之后台湾出现的汹涌的“台独”浪潮，大陆始终强调一方面坚决反对“台独”，包括军机战舰巡航，一方面继续维护量两岸关系和平发展，针对岛内经济民生凋敝现实强调首先要让台湾同胞分享大陆发展机遇。国际空间压缩主要针对官方，对老百姓影响不大，未来还可能推出领事保护举措。对老百姓继续坚持交往合作让利。

尹宝虎谈到，越菲印日，都不信任美国，独独台湾执政当局认为美国最值得信赖。美国退出教科文组织、人权理事会、气候变化协议、伊朗核协议、打乱北美自由贸易协定和WTO规则（让WTO上诉法院无法运行），对自己盟国大打贸易战，也是见利忘义；与中国贸易谈判得寸进尺，出尔反尔；在伊朗、叙利亚、巴勒斯坦为了自身内部政治利益可以肆意挑动战乱。“这么一个背信弃义、毫无诚信的美国，难道是台湾可以全身心托付的对象吗？台湾不可不警醒。”尹宝虎说。

尹宝虎表示，当前“台独”分裂势力构成台海和平最大危险，“台独”势力切不要以为有美国撑腰就可以为所欲为。“台独”的过程就是将台湾交给美国的过程。“台独”的过程就是“台独”分子联合美国欺负大陆的过程，“台独”的过程就是中华民族继续丧权辱国的过程，这一过程中大陆社会的民族屈辱感上升到一定程度就会喷发。一旦“台独”越过红线，大陆使用反分裂国家法采取断然措施，相信“台独”势力既得不到美国的驰援，也得不到国际的同情。

而“法理台独”、公投正名，美台军舰互访、高官互访，均是可能越过红线的举动。尹宝虎表示，近年来大陆陆海空军事装备有大幅跃升，无论从意志和能力，“台独”势力都不要误判了大陆的政治决断，切不可以为大陆天天讲同胞情和两岸一家亲，就会对越过红线的“台独”心慈手软。

责任编辑：吴金明