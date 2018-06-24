为啥世界杯那么多中国广告？外媒:中国人当接盘侠

原标题：为啥世界杯上那么多中国广告？外媒：因为中国人主动当了“接盘侠”……

相信大家已经都注意到在本届世界杯的赛场上，中国企业的广告格外的多，甚至于很多球场的滚动广告牌上都是清一色的中国产品的广告。

而对于中国品牌的广告在世界杯赛场上爆炸时增加，英国《经济学人》杂志的看法却是“中国人当了接盘侠”…。。

该杂志介绍说，本届世界杯共有19个赞助企业，其中来自中国的企业占了多数，共有7个。

而鉴于2014年南非世界杯上来自中国的赞助商只有一个，本届世界杯中国赞助商的暴增也就自然成了一个焦点。

可为啥本届世界杯上有这么多来自中国的赞助商呢？“因为很多西方企业都撤回了对世界杯的支持和赞助”，《经济学人》杂志写到……

至于其中的原因，《经济学人》认为有两方面：首先，国际足联过去被深度曝光的腐败乃至洗钱和诈骗等丑闻，导致很多西方企业怕波及自身形象，而且美国政府在2015年起诉的40个涉及国际足联腐败问题的组织和个人，也进一步打击了西方企业赞助世界杯的积极性。

其次，本届世界杯是在“被西方不信任”的俄罗斯举办。《经济学人》认为，如果本届世界杯是在欧洲的葡萄牙或者西班牙举行，恐怕本届世界杯也不会出现找不到广告赞助商的尴尬局面——总共34个赞助位只有19个被添上…。。

要知道，2014年的南非世界杯的所有广告赞助位可都是早早被抢光的……

但《经济学人》认为，中国企业并不在乎这些情况，因此成为了填补西方企业空缺的理想对象。

同时，《经济学人》还指出，中国企业其实是在“主动”为本届世界杯“接盘”的。

该杂志引用知名市场研究机构“尼尔森”的调查说，本届世界杯出现的大量中国赞助商，也是出于中国想向国际足联证明自己愿意举办世界杯并为此投钱的目的。

“而金钱，恰恰是国际足联最能读懂的语言”。

责任编辑：张岩