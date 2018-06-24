蔡正元批民进党:有脸称“台湾价值” 真是厚脸皮

原标题：蔡正元批民进党：砍军公教退休金 却缴给外商600亿
蔡正元痛批民进党：砍军公教700亿退休金，却缴给外商600亿。（图片来源：台湾《中时电子报》）
中国台湾网6月24日讯 据台湾《中时电子报》报道，蔡当局上台后进行年金改革，大删军公教退休金，引起许多抗争及民怨。国民党政策会前执行长蔡正元表示，蔡当局删军公教退休金，未来20年将砍1.4万亿元（新台币，下同），每年700亿元。
蔡正元说，删了退休金却废核四，购买风力发电，未来20年，将多花1.3兆元，每年700亿元退休金，留在台湾储蓄；每年650亿元风电费，缴给外商口袋。蔡正元说，这种绿色算盘蔡当局还有脸称“台湾价值”，真是厚脸皮！
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