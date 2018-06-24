原标题：火箭军巡航导弹第一旅：装备“杀手锏”一剑封喉

“手擎千里点穴利器，气吞万里如虎。这是一个‘虎营长’的‘巡航Style’。他虎虎生风，带出一群虎贲之士……”。

2018年初，火箭军首届砺剑尖兵颁奖大会上，罗寅生光荣登上最高荣誉的颁奖台，这是组委会送给他的颁奖词。

个头不高，皮肤黝黑，一副近视镜下透出犀利目光，他就是被誉为火箭军“巡航导弹第一旅”的“金牌营长”罗寅生，从军15年，10余次执行重大军事任务，先后2次荣立二等功，被火箭军评为“十大砺剑尖兵”，前不久荣获第22届“中国青年五四奖章”。

5月中旬，罗寅生参加青年典型分享交流活动，在全军部队巡回讲述了他仗剑报国的感人事迹。

图为罗寅生指挥训练的情景。冯根锁摄影

“导弹弹道有多远，目光就要看多远”

在罗寅生的办公室，挂着两幅地图：一幅是军事地理图，另一幅是国家安全态势图。这些年，新图不断换旧图，他的这个习惯始终没变。

“巡航导弹第一旅”装备新型精确打击导弹武器，担负“千里点穴、一剑封喉”的特殊使命任务。罗寅生不管是当作训参谋、作训科长还是发射营长，他常挂嘴边的一句话是：“盯着今天战争学，追着未来战场练！”

“眼里始终有敌情”，说起罗寅生，旅长张正红掩藏不住满心喜欢：“他有一双‘慧眼’，把对手看得清清楚楚，把打仗的事搞得明明白白。”

罗寅生渴望成为像预测美军仁川登陆的雷英夫那样的 “高参”，能够精准预判战场、赢得战争。他深知，要练就一双穿透战争迷雾的眼睛，不是靠战场上“灵机一动、计上心头”，而要经千锤百炼的磨砺，才能“胸有成竹、妙计连连”。

罗寅生爱读书，最感兴趣的是《毛泽东军事文集》《习近平论强军兴军》《世界经典战例》等书籍，上级推送的《军情动态》一期不漏，电视上的《军情观察室》每期必看。当一场场发生在世界各地的战争与冲突展现在眼前的时候，罗寅生把对战争的理性思考，成功融入练兵备战的实践——

2013年8月，全旅奉命执行一项重大军事任务。罗寅生综合分析巡航导弹战技术指标和作战运用特点，创造性地提出“多向攻击、精打要害”战法得到旅领导认可，“战场”检验效益倍增，在全军信息化条件下战法创新集训中一展风采。

那年，部队受命进入常态化高戒备值班，罗寅生和同事铆在作战室攻关数日，建立平战转换指挥机构、完善作战值班规范运行机制，研究细化数十余种战备方案和应急处置预案，探索的“四级待战值班模式”被上级推广。

2015年1月21日，习主席视察火箭军某基地时，要求部队“随时能战、准时发射、有效毁伤”。罗寅生与同事夙夜攻关深研细谋，把12字核心能力标准细化为6类37项具体措施，真抓实做推动习近平强军思想落地生根。

“导弹弹道有多远，目光就要看多远！”这是罗寅生练兵备战最深切的感受。全营组织战备教育，他告诫大家：“导弹是超视距作战，对手‘看不见’，但必须‘看得清’！”

身在宁静的导弹军营，罗寅生的目光却穿越了千山万水，带领官兵把作战对手的兵力部署、武器性能、作战模式、重要目标等研究作为基本功，推行“三情”日研判、军情周播报、敌情动态月报告制度。浩渺烟海中，对手搅动的一丝波澜都会拨动他敏感的神经。

“思想上缺乏敌情观念，是我们的头号‘敌人’，只有绷紧实战这根弦，实战化才能落到实处”，罗寅生始终这样告诫自己。踏入旅里大门时，他铭记“贪生怕死莫当巡航兵、贪图享受莫进巡航门、不想打仗莫做巡航人”的“三莫”旅训，经常以此警醒官兵。

去年，电视里一条不起眼的军事新闻，引起罗寅生注意。他连夜带着官兵进行部队转进、兵力部署、战法运用等方案修订，拟制出应对不同突发情况的“作战行动图”。第二天一早，当旅领导通报军情，召集研究应对之策，罗寅生已经将一份颇为成熟的作战方案摆上案头，很多想法与旅领导不谋而合。

罗寅生走马上任当营长，做的第一件事就是梳理创建“对手信息库”，经常带着官兵研究敌情、研判形势、研习对策，把自己练成了全旅响当当的“活三情”，还带出一批“战场通”。去年底，旅组织“三情”知识考核，罗寅生带领全营夺得第一。

思战研战，渐成习惯。远方的战火，早已点燃罗寅生心中永不熄灭的“烽火台”，他步履匆匆追赶着打仗的脚步，带领官兵仗剑挽弓，随时等待那一声号令。

“平时多练几手技能，战时就多几分胜算”

2017年7月，朱日和联合训练基地，火箭军成立后的首次精彩亮相。罗寅生带领发射六营官兵驾驭新型“点穴利器”奉命出征。

铁流滚滚，长剑向天。“点火！”随着罗寅生一声声宏亮的口令，一发发巡航导弹出鞘扬威，精确命中目标，现场观战的军委首长给予高度赞誉。

剑不离弦，兵不卸甲。罗寅生来不及享受发发命中的喜悦，带领官兵参加庆祝中国人民解放军建军90周年沙场阅兵，以威武雄壮的阵容、磅礴恢弘的气势，光荣地接受了习主席的检阅，也向全世界展示了火箭军“巡航导弹第一旅”的崭新风采。

东风浩荡惊寰宇，神剑出鞘扬军威。然而，为了这一精彩亮相，罗寅生和官兵们付出了超常艰辛。

快速突击和精确打击是巡航导弹两项重要的作战能力。一次，罗寅生参加训练考核发现，技术分队完成导弹升级测试，时间越短，战斗发射就越快、突击能力就越强。

研战有道，才能胜战有数。为让手中“点穴利器”更快更准，罗寅生开始琢磨优化升级测试流程。这一消息传开后，在全旅上下引发不小反响。有的认为，导弹测试流程沿用已久，形成了固定的操作规范不能轻易改变；有的认为，上级对此已认可，何必跟自己过不去……。

“操作快一秒，胜算多一分”，罗寅生却认为，备战打仗的事一刻也不能耽误！他与作训参谋踏遍所有阵地、拿着秒表一个个环节测算，将冗余时间缩减到最低限度。

经过训练论证，罗寅生将测试时间缩短了三分之一，为快速发射赢得了宝贵时间。经反复实践检验，某新型导弹技术阵地测试流程优化方案被火箭军定为新战标，一直沿用至今。

“一门心思砺练思战研战、练战备战。”采访中不少官兵这样评价罗寅生。

这是一次全军战法创新集训，也是这支巡航劲旅首次成建制成规模展示整体作战实力。全军“王牌部队”云集，纷纷使出各自“看家本领”。旅领导把这一集训任务筹划交给了时任作训科科长的罗寅生。

“瞄准强敌，把战法具体到打击方式和打击目标上，有利于检验提高部队实战能力！”罗寅生大胆设想、小心求证，经数十次研判分析，创新提出一种新的训法战法。

通过上级联合评审后，他着眼从难从严从险摔打部队，提高官兵随时应对突发情况的能力，梳理出30多个制约战斗力建设瓶颈问题，制定20多条加快实现战略能力跃升的措施，“逼”这支“导弹新锐”提升实战能力。

利剑佩身，沙场扬威。实射当天，该旅成功发射数发新型巡航导弹，发发实现“指哪打哪”、精确命中目标，赢得军委首长和参演部队一致好评。

此次演练标志着该新型导弹一剑封喉本领已展露锋芒，罗寅生和同事们探索的又一新战法得到“沙场检验”，成为新质战斗力增长的“新引擎”。

新的军事训练大纲颁发后，对导弹部队夜训时间及标准提出了更高要求。今年初，罗寅生主动向机关申请由他所在发射营开展试训规范任务。

“新质战斗力生成亟需趟新路”。为使新大纲要求落实到每一个训练课目、每一个操作战位、每一个参与要素，他把夜训细化为基础科目、技战术融合、全流程全要素综合演练等训练内容，在训练时间和标准上开展抗疲劳、抗焦躁、抗饥饿和倒时差训练。经过探索试训，“三抗一倒”新训法成了旅贯彻落实新大纲的有力抓手。

“平时多练几手技能，战时就多几分胜算”，这是罗寅生给官兵们讲得最多的一句话。

一次野外驻训，天气骤变，下起瓢泼大雨。有人建议，出于安全考虑，训练先停一停。罗寅生却认为：“越有风险，越是练兵好时机。”

当天，他组织部队按级分类推开极限环境、极限效能、极限生理训练，对夜间陌生地域冒雨机动、深夜临时转换战场部署、夜间全流程多波次发射等课目进行强化训练，使部队极端天候条件下的实战能力不断提高。

翻开罗寅生军旅履历，他始终身处备战打仗一线，在深山密林潜心砺剑，戈壁大漠摆兵布阵，林海雪原对抗演兵，探索总结30多项战法训法成果，使“导弹新锐”精确打击能力、全域作战能力实现新跨越。

“武器装备越先进，剑法越要练精练活”

2017年3月，作为全旅“首席高参”的罗寅生到改革重组后的发射营当营长，很多人都替他捏一把汗：该营建设基础薄弱、营级单位中实弹发射最少、重组后人员来自11个单位，合心合力尚需时日，要想“杀出重围”谈何容易。

然而，罗寅生带兵打仗的业绩令人刮目相看：重组2个多月，在全旅野战化驻训考核中名列第一；组建4个月，成功发射导弹数发，参加沙场阅兵接受习主席检阅；今年初全旅群众性练兵比武活动，43个人次进入全旅前三甲，再次蝉联“冠军营”。

改革重组，换羽重生。不少人纷纷登门取经，罗寅生的经验并不复杂：武器装备越先进，剑法越得多几招，打仗既需要剽悍体格、昂扬斗志，更需要敏锐反应、创新思维。

站在全营官兵面前，罗寅生说的更加直接：“作为新时代军人，驾驭信息化装备，不能靠蛮干苦熬，子弹是喂不出神枪手的，打仗要学会动脑子。”

当营长第一次野外驻训，部队连续转换部署地域，罗寅生发现，以建制班为单位搭设宿营帐篷，再加上给养、卫勤等保障要素，摆开一大片，搭设和撤收都费时费力。

时不我待。军人的时间历来以分秒计算，要赢得未来战争的“制胜权”，必须争取比金子还珍贵的分分秒秒。

他找来训练骨干，现场开起“诸葛亮会”，打破沿袭多年的惯例，按照作战单元分组，改用单兵帐篷随车携行，保障要素一律搭上“车轮子”，一座“车载营盘”出现在演兵场上。

时隔不久的一个深夜，接到上级部署转换命令，有的营尚未拆完床板，罗寅生带领全营已经消失夜色中。这一做法，全旅推广，部队“随时能战”状态大为提升。

爱琢磨、方法多、思路活，这是官兵对罗寅生的评价。旅政委田涛说，他是全旅出了名的“点子大王”，近几年全旅的新战法训法，大多都有他的功劳。

当作训参谋，第一次拟制全旅驻训方案，动笔之前他把上级关于军事训练的要求悉数研透，又把兄弟单位“三个连续”“六个临时”等训法经验“本土化嫁接”，博采众长形成全新方案，成为该型导弹驻训演练的“教科书”。

当作训科长后，正好赶上作战能力阶段性评估，罗寅生研究建立起一套涵盖全旅战斗力的评估系统，对每一处细节末梢的战斗力生成都做到心中有数，这套系统成为全基地的“模板”。

时隔不久，该旅武器装备换型转训，罗寅生主动请缨，带领训练骨干优化导弹测试流程，单发测试时间、连续测试间隔大为缩短，创新成果写入新战标，在该型导弹部队全面推广。

新体制新职能新使命，对实战化训练提出新要求，不仅要补短板，更要“走新棋”。

罗寅生走马上任营长后，潜心摸索新组建单位组训施训特点规律，突破常规采取“新号手重点训、老号手交叉训、备份号手强化训”的方法，分餐施训、边训边考、逐个过关，全面打牢专业基础。他把旅里的专业蓝军分队请来，融入战斗发射全程，开展反侦察监视、防精确打击、防地面破袭、防网电攻击、防核化袭击“一反四防”和抗疲劳、抗饥饿、抗焦躁、倒时差训练，提升营队应急应变应难的能力。

厉兵秣马，只为一剑封喉。营队重组不到一个月就顺利通过作战编组能力考核认证，不到2个月就以全优成绩拿到实弹发射“入场券”，连续2次夺得旅练兵竞赛第一名，成为响当当的尖兵营。

“武器装备越先进，剑法越要练精练活”，罗寅生始终这样认为。从“优秀参谋”到“金牌营长”，他集智攻关破解巡航导弹训法战法创新、作战值班规范运行等10多个制约战斗力的课题，探索某型导弹技术阵地测试流程优化、某型导弹精确发射等一批训练创新成果，填补了巡航导弹部队训练空白。

“战场没有多余士兵，不能让每一个人掉队”

初夏，兵进大漠，长剑引弓待发。一场信息化条件下的“导弹战”激烈打响，多发新型巡航导弹携雷裹电直刺苍穹。

千里之外的另一个战场，罗寅生坐阵营指挥方舱作战席位，脸上露出胜利的笑容：此役，他探索的“合成营”训练新模式经受检验。

“巡航导弹第一旅”装备的是我军实施精打要害、克敌制胜的“杀手锏”主战装备，面对世界军事变革的汹涌浪潮，“利剑”能否随时出鞘克敌制胜？

“一流武器需要一流精兵”，拥有先进武器装备，更要让每个战士都成为熟练驾驭新武器的导弹精兵，罗寅生深谙其理。

下士韩晨能成为全旅最年轻的发射指挥长，连他自己都没想到。他坦言，自己的成长是罗营长“逼”出来的。

去年，营队刚刚组建，人才短缺，罗寅生打破旅里没有下士担任指挥长的先例，让普通号手韩晨担任这一重要角色。

没想到，此举刚出，有官兵好心建议罗营长不能冒失行事，导弹装备价值连城，指挥操作稍有闪失带来后果可想而知，没必要冒这样的风险！

磨砺打仗精兵，就要敢于在任务中锤炼摔打；培养打仗人才，要有超常之举，而不能前怕狼后怕虎！

韩晨能够被重用，绝非罗寅生心血来潮。调入该营前，营连领导通过了解发现，小韩学习能力强，担任发射号手一年多，不仅对本号位专业十分精通，而且懂导弹原理、能操作其他号位，是个指挥长的合适苗子。

上任后，罗寅生把他安排到指挥长岗位强化训练，还手把手给他传授应急排故和技战术训练知识。韩晨虚心好学，不断淬强实战本领。

去年底，韩晨带领发射架成功通过上级组织的实战能力检验评估考核，前不久，又在全旅单元能力考核中，取得第二名的好成绩。他还多次组织参加跨区机动发射、实战演练，次次圆满成功，成为一个名符其实的导弹精兵。

让每名官兵都能打胜仗！罗寅生既有砺人育人的胆魄，也有“宝刀”赠人的气魄。义务兵孙政对此感受很深。

去年7月，全军举行联合演习，任务落到了罗寅生带的这个发射营身上，大家跃跃欲试、翘首以待。可当参加实弹发射号手名单公布时，全旅引起不小热议。

这是全军演习，发射成功与否不仅关乎旅队荣誉，也影响火箭军的声誉。由列兵担任主要操作号手发射导弹，在该旅历史上还是头一回。

“宁可在演练中丢分，决不能在战场上丢命，培养打仗人才不能被旧框框束缚手脚”，罗寅生态度坚决，果断把孙政定位为发射号手。

熟悉罗营长的人知道，他不是蛮干胡来，而是量才为用。同批新兵中，孙政的电子线路和识图制图考核多次全旅第一；新兵导弹专业集训和实装操作考核，他次次名列前茅……

为了帮孙政提高操作能力，罗寅生亲自当教员，面对面教专业理论，手把手教操作技能。演习当天，孙政克服恶劣天气影响，亲手将导弹送上蓝天，开创新型导弹发射多个首次。去年底，小孙高票当选旅十大“感动巡航人物”。

显威凭良才，列阵仰精兵。罗寅生认为，对战士最好的爱，就是带上战场能活着回来；对战士生命负责，是最大的负责。

上等兵张戈，去年初由兄弟单位抽组来到这个营。刚到营里时，专业理论、军体训练成绩都不是很理想，他产生了自暴自弃的想法，尽管连排骨干反复做工作，但收效甚微。

“战场没有多余士兵，不能让每一个人掉队！”罗寅生晓之以理、动之以情，针对小张体能弱项帮他分析原因、制定强化训练计划，教他专业学习方法，给他交任务压担子。

经过一番努力，小张发生脱胎换骨的变化。去年底群众性大练兵比武，他取得本号位全营第一的好成绩，成为全旅为数不多、担任重要岗位号手的义务兵。

“平时丢分事小，战时丢命事大”，罗寅生对官兵们要求极其严格，与实战不符的事坚决不干，与打赢无关的工作坚决不做，硬起手腕扫除和平积弊、摒弃虚假之功。

栉风沐雨砺神剑，戮力同心谋打赢。罗寅生先后帮带培养出22名科长、营连长，7人选调到上级机关。他担任营长以来，营队在上级比武竞赛中夺得专业理论、实装操作等20多项第一，成为响当当的“标杆营”“王牌营”。

责任编辑：张岩