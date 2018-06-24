中央纪委国家监委设立派驻机构:自我监督非不可能

原标题：中央纪委国家监委统一设立派驻机构：自我监督并非不可能实现

都说字数越少，事儿越大。

6月20日，本周三的傍晚，中央纪委国家监委发布了一条130字的短消息，传递了一个重大讯息：中央纪委国家监委统一设立派驻机构，名称为中央纪律检查委员会国家监察委员会派驻纪检监察组。这一“新机构”的产生，意味着党和国家监督体系将更加健全。

中央纪委国家监委为什么要设立派驻机构？

中央一级党和国家机关地位重要、权力集中、影响力大，而且过去从信访、巡视、审计以及纪律审查的情况来看，中央机关绝非净土。十八大以来，为了解决“灯下黑”的问题，中央纪委向139家中央一级党和国家机关全面派驻47家纪检组，履行纪律检查职责。这就像是在中央机关的大楼里安装了“探头”，通过天天接触，加强对中央机关的日常监督，把纪律挺在前面，及时发现问题、抓早抓小。

党的十九大后，纪检监察也有了新的职责和任务。其中之一，就是要巩固全面派驻的成果，继续深化派驻机构改革，补齐监督短板。把“监察机关派驻或者派出监察机构、监察专员”正式写入监察法，正是从法律层面上将这一机制法治化、规范化。

过去的“中央纪委派驻纪检组”，现在名称变为“中央纪委国家监委派驻纪检监察组”，名字变长了不是重点，关键是职责更重了——不但要干“纪检”，监督党员干部；还要干“监察”， 把中央机关所有行使公权力的公职人员都监督起来。

派驻纪检监察组监督谁？在开展监督方面有什么独特优势？

从名称来看——“中央纪委国家监委驻国家税务总局纪检监察组”“中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组”“中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组”“中央纪委国家监委驻生态环境部纪检监察组”……其实就是中央纪委国家监委派出干部，驻在国家税务总局、国资委、教育部、生态环境部等中央部门，代表中央纪委国家监委，对这些部门进行监督。

监督，是派驻机构最重要的职责——依照党章，进行党内监督；依照监察法，监督公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况。

天生为监督而生，派驻机构在监督方面有得天独厚的优势。首先是“派”的权威——派驻机构对中央纪委国家监委负责，不受驻在部门的领导，具有开展工作的独立地位，可以在很大程度上保证中央纪委国家监委能够通过这些“探头”，经常、及时、准确地了解分散在不同机关、组织和单位等的监督对象情况。然后是“驻”的优势——派驻机构的干部每天和驻在部门的干部在一个大楼里办公、一口锅里吃饭，通过了解“张家长、李家短”，关注干部的思想、工作和生活情况，精准发现问题；了解驻在部门的历史文化、行业特点以及党风廉政建设和反腐败情况，把握“树木”和“森林”的关系，深化运用监督执纪“四种形态”，特别是在“第一种形态”上下功夫，让驻在部门的党员和公职人员习惯在严格的监督下工作和生活。

值得一提的是，今年以来，党和国家机构改革进行得如火如荼，在这个过程中，各个派驻机构认真履行职责，监督检查驻在中央部门落实改革任务的情况，一旦发现违纪问题，就严肃问责。监督中央机关要问哪家强，派驻机构真的很有威力。

同为监督利器，派驻和巡视有什么区别？

派驻和巡视，都是监督的探头和前哨。派驻机构常被人称为“常驻不走的巡视组”，但它和巡视组是有区别的。巡视组只去发现问题，并不亲自对问题线索进行调查、处置，但是派驻机构不但要伸长耳朵、瞪大眼睛发现问题，还要早报告早处置。

派驻机构一方面要依据党章对纪检工作的规定，围绕监督执纪问责，履行党的纪检职能；另一方面还要根据监察法第十三条的规定，根据授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。

自我监督不可能实现吗？

有人说，一党执政，不可能进行自我监督；有人说，党内监督是“左手监督右手”，就像拿刀割自己身上的肉不可能彻底。

真的不可能吗？我们看到的事实是，中国正在走一条世界没走过的道路，探索一党长期执政条件下发现问题、纠正偏差的机制。我们没有照搬西方政党的政治模式，而是努力改革完善党和国家自我监督体系——

把党内监督和国家监察统一起来，深化国家监察体制改革，成立监察委员会，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖；利剑出鞘、震慑常在，十九届中央巡视再出发，提高巡视全覆盖的质量；如今，中央纪委国家监委统一设立派驻纪检监察组，监察全覆盖又迈出了重要一步……监察、巡视、派驻三大监督同时发力，在我们党和国家形成三个全覆盖的统一的权力监督格局，发现问题、纠正偏差、惩治腐败的有效机制已然形成。

这是一条具有中国特色的执政党自我革命、拒腐防变的新路，在这条路上，公权力将受到越来越严密的监督，我们将不断挑战“新的不可能”。

责任编辑：吴金明