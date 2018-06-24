又改口？外媒:特朗普称朝仍是“异乎寻常大威胁”

原标题：又改口？！外媒：特朗普称朝仍是“大威胁”

6月12日，朝鲜最高领导人金正恩（左）与美国总统特朗普在新加坡举行会晤。新华社发

参考消息网6月24日报道 外媒称，美国总统特朗普曾大肆吹嘘本月早些时候美朝历史性峰会取得的成功，但6月22日他又以来自朝鲜核武库的“异乎寻常的重大威胁”为由，将延长对朝鲜的制裁。

据法新社6月23日报道称，这位美国领导人在上周飞回华盛顿后，发推文吹嘘此次峰会获得的成功，称“朝鲜构成的核威胁不复存在”。他在新加坡会谈结束后的第二天还说：“今晚睡个好觉！”

报道称，但6月22日递交国会的一份总统声明表达了不同的观点，因为它解释了特朗普政府为何将继续落实前总统小布什最先实施的严格的对朝经济限制措施。

声明称：“核武器所使用的可裂变材料在朝鲜半岛的扩散及风险，以及朝鲜政府的行动和政策，继续对美国国家安全、外交政策和经济构成异乎寻常的重大威胁。”“我将涉及朝鲜的全国紧急状态延长一年。”

报道称，尽管这份声明被认为是形式上的，但语气上的差异反映出美国官员承认仍有很多工作有待完成，因为谈判人员需要仔细研究平壤弃核的细节。

在美朝首脑会谈上，金正恩与特朗普签署了“致力于朝鲜半岛完全无核化”的承诺书，这一说法受到平壤的青睐，因为美国没有要求朝鲜以“可验证且不可逆转的”方式放弃其核武库。

报道称，批评人士指出，这份“不具约束力”的首脑会谈文件的措辞含糊其辞，并引发外界担忧此次峰会可能削弱反对朝鲜核计划的国际联盟。

另据韩联社6月22日报道称，美国总统特朗普6月22日将对朝鲜制裁延长一年，称朝鲜核武计划对美国构成“异乎寻常的重大威胁”。

特朗普说，他的政府和前几届政府发布的制裁朝鲜的六项行政令必须在6月26日之后继续有效。他写道：“因此，根据《全国紧急状态法》第202章，我将把13466号行政令中宣布的涉及朝鲜的全国紧急状态延长一年。”

报道称，这项行动似乎强调了特朗普政府的目标，即继续对朝实施制裁，直到朝鲜向着无核化采取切实措施。但这与特朗普早些时候有关朝鲜核威胁不复存在的论断相矛盾。

又据美国《新闻周刊》网站6月22日报道，针对朝鲜核武器计划对美国构成的威胁，特朗普延长已经持续10年的全国紧急状态。

白宫6月22日发表一份声明，详述特朗普延长最初由小布什2008年6月26日签署的一项行政令的举措。这项行政令宣布的全国紧急状态在奥巴马执政期间扩大过四次，在特朗普执政期间于去年9月扩大过一次。白宫的最新声明显示，尽管各方当前为和平作出了种种努力，特朗普仍然认为朝鲜核武库对美国国家安全构成持续威胁。

报道称，朝鲜研制了核武器和能把核武器发射到世界各地的洲际导弹，声称这是为了应对美国军事行动对其构成的急迫威胁。

报道表示，而本月早些时候，特朗普在结束对新加坡的访问回国后不久发“推文”说“朝鲜构成的核威胁不复存在”，并坚称他正在推动朝鲜半岛“全面无核化”。

责任编辑：张岩