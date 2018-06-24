为什么足彩合法赌球就不行?看完这篇文章你就懂了

原标题：为什么足彩合法赌球就不行？看完你就懂了

中新经纬客户端6月24日电 为啥今年不能网络购彩了？足彩和赌球的区别在哪？世界杯是不是有赌球阴谋？

对于很多球迷而言，这届世界杯真的有“毒”。

开赛至今以来，冷门和惊喜不断。卫冕冠军德国队被墨西哥0：1拿下一城，葡萄牙和西班牙3：3打得难解难分，更别提传统强队阿根廷接连负于冰岛、克罗地亚。

▲阿根廷队长梅西代言的国内某乳企广告被网友们p图玩梗

而如果看球前还买了些足彩的话，心情恐怕就更郁闷了。“压谁谁爆冷，买谁谁翻车”，无怪乎目前最流行的世界杯笑话是“足球反着买，别墅靠着海”。

玩笑归玩笑，世界杯期间是足彩的超级畅销季倒是事实，大家似乎都想搏一把手气。据中国体彩网披露的官方数据显示，足球类竞彩的销售额在未开赛前还是一周14亿，开赛第一周，就直接飙升到了73亿。

如果和往届对比来看，这个数据更是惊人。2014年，整个巴西世界杯期间竞彩足球的销售额也才123亿多元。

▲上、下表分别为开赛前后一周的彩票销售额来源：中国体彩网

彩票卖的如此火爆，相关的讨论和热议自然也不少。今天，经纬君就跟大家聊聊其中的三个热门话题：1、为啥今年不能网络购彩了？2、足彩和赌球的区别在哪？3、世界杯是不是有赌球阴谋？

网络禁彩？是的

相信不少人都注意到了，苹果应用商店近期的下载排行榜中，多款彩票类的app曾一度占据了前几名的位置。不过很快，这些APP不约而同地进行了“系统升级”，暂停售彩，又从榜单上掉了下来。

原因其实显而易见，世界杯的来临为售卖彩票带来了巨大商机，但依照中国现行法规，互联网彩票销售行为是明令禁止的。中国福彩中心的工作人员近日在接受媒体采访时也表示，从未授权任何一家网站或机构通过互联网售卖彩票。

▲6月20日（左）与6月23日（右）的苹果商店下载排名，彩票类app已难觅踪迹

事实上，国内整治清理网络彩票已有3年时间。2015年4月，财政部、公安部等八部门联合发布公告，坚决制止和严厉查处各种擅自利用互联网销售彩票的行为。

仔细梳理的话，从2007年至2015年，国内对于网售彩票有过前后5次叫停活动。其中属最后一次力度最大，执行时间也最长（至今）。

而这次治理前，发生了两件大事。

第一是2014年，互联网彩票销售迎来了一次井喷式的爆发。靠着世界杯的热度，以及微信、支付宝即可购买的便利性，人们购买彩票的热情被迅速点燃。据彩通咨询的分析报告显示，当年中国互联网彩票销售规模达到了创纪录的850亿元，比2013年销售规模翻番，增长102.4%，渗透率达22.2%。

与此同时，市场的乱象也涌现了出来。市场的火爆带来了腐败和回扣的问题，甚至有人假借国家彩票的名义，销售私彩。此外，国内的彩票销售是按照区域划分的，其中的公益金收入按50∶50的比例在中央与地方之间分配，而网售彩票则打破了地域边界，A省的股民可能买了B省的彩票，一定程度造成了资源错配。

第二则是2014年11月，国家审计署出动特派办对全国18个省份开展彩票资金审计工作。这也是建国以来，首次对彩票行业的资金状况进行大规模的审计。

此次审计共抽查彩票资金658.15亿元，占同期全国彩票资金的18.02%。而被审计的这658.15亿元中，就有169.32亿元有违法违规使用的问题，占比超过四分之一。

一边是网络彩票销量的极速增长和其带来的市场混乱，一边则是彩票资金的使用出现违规违法的情况，损害了公信力。两相结合，网售彩票被强力叫停也就不难理解了。

▲如今通过微信只能参与这样的非现金式娱乐性“博彩”

但严控并不代表着要彻底禁绝。毕竟，在如今移动互联网如此发达，手机基本可以搞定各类票务购买的情况下，消费者只能去实体网点购买彩票，显得与时代脱节。

在此前新浪网的一项“您希望网络彩票如何发展”的网络调查中，合计超过7成的网友希望向部分合规公司授权或只允许彩票机构官方平台销售。

而财政部有关负责人在2015年整治行动时则表示，积极支持彩票机构开展互联网销售彩票试点工作，总结经验，完善政策，确保互联网销售彩票平稳有序、安全可控、绿色健康发展。

足彩和赌球有区别吗？区别大了

我们直接说最核心的部分，国内以足彩为代表的彩票销售，核心目标是募集公益资金，而非盈利。

依照现行法律规定，中国的彩票销售额中，相当比例要纳入公益金中，如双色球约为36%，竞猜则是18%。也就是说，你买一张2元的体彩大乐透，其中的0.72元将不会进入奖池，而是划入了公益金之中。

那这部分钱都用来干嘛了？不说虚的，让我们来看实打实的数据。

据财政部披露的2016年彩票公益金分配使用情况（2017年的还未发布）：

315.6亿元用于补充全国社保

26.3亿用于老年人、残疾人、孤儿、有特殊困难等人群福利建设

26.3亿元用于支持群众体育和竞技体育发展

10.5亿元用于教育助学和大学生创新创业项目

18亿元用于困难群众医疗救助

3亿用于农村贫困母亲“两癌”救助

1亿元用于出生缺陷干预救助

3000万元用于禁毒关爱工程……

具体的使用明细很长，篇幅所限不再一一列举，大家可以去财政部官网查阅。

这就是你购买足彩和去国外赌球的根本差别之处，即使没有中奖，投入的一部分钱财也依然会回到你的生活中，只不过换了一个模样，像这样：

或是这样：

世界杯是不是有赌球阴谋？

这个话题也是近期的热门之一。知名音乐人高晓松在2012年的一期关于“赌球”的脱口秀节目被许多网友再度找了出来，作为理论依据。

▲高晓松认为，外国赌博公司可以暗中干预球员和球队，“让你进一个进一个”

▲还不忘调侃下中国队……

这样的说法有着不小的争议，信的人和不信的人都能各种拿出理论和案例来辩上半天。

经纬君的朋友刘磊算个资深球迷，他就对于这种说法不屑一顾。“世界杯这种级别大赛，被赌球集团操控的可能性为零。全球各家的博彩公司都盯着，不可能立场如此一致。而且能参加比赛的球员也都是各自国家的大牌，没人愿意冒险挣这个钱的。”

责任编辑：张岩