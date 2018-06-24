中央环保督察：江西都昌县委县政府只做表面文章

2018年6月1日，中央第四环保督察组进驻江西省，对2016年第一轮中央环保督察整改情况开展“回头看”，并对鄱阳湖生态环境污染问题开展专项督察。九江市都昌县毗邻鄱阳湖，域内拥有鄱阳湖三分之一的水域，素有“鄱阳湖上的明珠”美誉。

但督察组抽查发现，该县对第一轮中央环保督察交办信访问题整改不力，全县在垃圾处理厂问题整改、石材开采加工行业整顿、畜禽养殖污染防治等方面“敷衍整改”“假装整改”。都昌县委县政府在督察整改工作中只做表面文章，推进治理不力，全县近两年生态环境保护各项工作处于停滞甚至倒退状态，环境问题突出。

一、生活垃圾非法倾倒填埋，2.7万吨垃圾去向不明

2016年8月，第一轮中央环保督察期间，群众信访举报都昌县生活垃圾综合处理厂非法填埋分选后的剩余垃圾，厂区臭气扰民。都昌县政府反馈称：已对该企业下达了责令改正决定书，要求停止使用非法填埋场，限期恢复原状，并立案查处。但“回头看”督察发现，都昌县政府及有关部门责任落实不力。

都昌县紧急调来大型机械，挖掘清理鄱阳湖矶山生活垃圾非法填埋点里的垃圾。 本文图片 生态环境部微信公众号

一是非法倾倒填埋不仅未清理，而且填埋更多。2016年8月以来，都昌县生活垃圾综合处理厂无视整改要求，继续将分选后的约3600吨剩余生活垃圾，非法填埋在都昌县龙家湾。2018年5月，都昌县环保局检查还发现，企业将大量生活垃圾填埋在厂区五处低洼之处，累计填埋约5000吨，还在余家湾填埋200余吨。2018年6月督察组调查发现，该企业还在紧邻鄱阳湖的射山、矶山等地大量倾倒填埋垃圾，渗滤液直排鄱阳湖。6月19日，都昌县政府紧急调集大型机械挖掘清理。

二是长期违法生产，污染环境。该垃圾综合处理厂环评批复工艺为“垃圾分选+厌氧发酵堆肥”，但长期无法正常运行，实际成为生活垃圾的非法临时中转站，生活垃圾长期在场地内露天堆存，至今未落实环评要求的“车间密闭+负压+生物除臭”等废气治理设施，现场恶臭熏人；大量垃圾渗滤液四处流淌下渗，采样监测，渗滤液化学需氧量、氨氮浓度分别高达2890mg/L、372mg/L，污染严重。该企业称与生活污水处理厂签订渗滤液处置协议，协定日处理量20吨。但调查发现，渗滤液从未进入污水处理厂，双方协议只是一纸空文。

三是大量生活垃圾去向不明，环境隐患突出。都昌县生活垃圾无害化处理设施建设工作缓慢，至今相关工作仍停留在纸面上，导致全县生活垃圾只能运往九江、上饶、南昌和景德镇等地处置。2017年1月至今，全县生活垃圾产生量约5.5万吨，但运往上述四地填埋场或焚烧厂处置的垃圾（包括非法填埋清运量）仅约2.85万吨，约2.7万吨生活垃圾不知去向。

二、水库变身渣场，石材开采加工行业整改停滞

2016年中央环保督察反馈意见指出，九江市石材加工行业问题突出，群众反映强烈。九江市整改方案提出，2017年底全面整治全市石材开采和加工产业，并细化了具体整改措施。

都昌县石材矿山生态破坏严重。

但督察发现，都昌县委县政府对整改方案要求推进不力，整改工作几乎处于全面停滞状态。全县石材矿山未落实水土保持和生态恢复制度、未开展一例废弃矿山修复，未从源头管控石材开采加工行业扬尘污染，也未开展石材加工行业整治调整升级。

都昌县东升水库被当作采石场的渣场，成了“牛奶湖”。

现场检查发现，该县石材开采和加工企业共计84家，绝大部分集中在苏山乡，目前以紧急停产应对督察。所有石材开采点均未按要求设置视频或在线监控设施，无任何矿山扬尘治理设施，无废弃石料堆场，未开展矿山生态修复，厂区一片狼藉，山体满目疮痍，部分开采点废弃石料淤塞水库，成为“牛奶湖”。同时大量石材加工小作坊绝大部分无粉尘和废水治理设施，正常生产时，粉尘漫天，污水横流。‘

采石矿区附近的东升水库被淤塞。

三、畜禽养殖污染问题虚假整改，关停搬迁流于形式

九江市整改方案要求，全面推进畜禽养殖“三区”划定，2017年底前完成禁养区养殖场搬迁关闭，加快非禁养区养殖场配套治污设施建设。但在“三区”划定后，都昌县未配套出台禁养区搬迁关闭的相关方案和政策。

同时，都昌县在畜禽养殖污染防治工作中“虚假整改”，试图瞒骗督察组。2016年，都昌县在督察整改方案中上报，禁养区只有3家养殖场，但实际有12家养殖场。今年6月，都昌县再次谎称，禁养区养殖场均已在2017年底前搬迁关闭完毕。但督察发现，禁养区内仍有3家规模化养殖场在正常生产。

督察组随机抽查的苏山乡马安养殖场，就坐落于禁养区内，距离鄱阳湖不足百米，其沼液储存池排放的沼液直接进入周边水体，对鄱阳湖水质造成极大隐患。采样监测数据显示，沼液池出水COD、氨氮和总磷浓度分别高达252mg/l、116mg/l和15.8mg/l。

养殖场位于禁养区内，沼液直排周边池塘。

除了以上问题，都昌县在水产养殖污染治理、工业企业环保监管、城区扬尘管控、城区污水管网建设等方面均少有作为，全县环境问题突出，形势十分严峻。

责任编辑：吴金明