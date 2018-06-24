贵州纪委谈茅台原副总经理被查：6个账户收2900万

原标题：从贵州茅台退休一年多 他还是没能“平安着陆”

导读

2016年3月，省纪委发布消息，茅台集团原党委委员，茅台酒股份有限公司原副总经理、财务总监谭定华涉嫌严重违纪，接受组织审查。此时距离谭定华2015年1月从贵州茅台退休已一年多。最终，谭定华因严重违反党的纪律和国家法律法规，被开除党籍，取消退休待遇，收缴违纪款物，涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

1954年出生的谭定华，或许到这时才明白，任性用权就必须付出代价，只要碰了纪法底线，退休了也难逃法网，“平安着陆”只能是一个美好的幻想。

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只要送钱 就可以成为茅台公司经销商、供应商

谭定华走上领导岗位后，身边便不乏原料供应商、经销商的“围猎”，每天以各种理由上门请吃饭、套近乎、求办事的人不少。从吃饭开始、逐渐到送礼送钱，谭定华来者不拒。

谭定华认为自己在茅台酒厂工作了几十年，各方面关系也处得不错，现在又分管这么多部门，于是就飘飘然起来：该坚持的原则逐渐淡忘了，该回头对照检查是否符合党纪国法的要求也没有坚持了，特别是对党的十八大以后的新规定和纪律要求没有认真学习，忘了手中的权力是党和人民赋予的，要对党和人民负责。

于是，茅台酒经销商、酒杯供应商、酒袋供应商、高粱供应商、小麦供应商、包装材料供应商……在分管财务、物资供应、包装采购的副总经理谭定华那里，几乎是只要送钱，就可以成为茅台公司经销商、供应商。他认为“公司党委安排我分管的工作，就由我说了算。”

2006年至2015年，谭定华利用担任茅台集团党委委员、贵州茅台酒股份有限公副总经理的职务便利，先后为10多家公司成为茅台集团的茅台酒经销商、供应商等提供帮助，收受财物3460多万元以及200克金条一根。

为钱财疯狂至此，是因为谭定华缺钱吗？据贵州茅台2014年年报显示，谭定华税前年薪为181.71万元。如此高薪，谭定华为何还要铤而走险？在组织审查期间，谭定华在《悔过书》中剖析了走上严重违纪违法道路的三大原因：一是理想信念动摇，党章党规意识淡漠；二是私欲膨胀，贪图享受；三是把党和人民赋予的权力作为自己谋利的工具，对家人及亲属违纪违法管教不严。如此，走向贪腐、走向歪路、走向“不归路”，就是必然的了。

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老公办事 妻子收钱

谭定华几乎所有的违纪细节，都有一个十分明显的情形，就是“老公办事，妻子收钱”。

2006年、2008年、2010年，林某某、王某夫妇，先后找到谭定华的妻子陈某，请求谭定华帮忙办茅台酒经销商，并承诺将赚的钱对半分。陈某答应后，将此事告诉谭定华。之后，谭定华利用职务便利，向茅台酒厂销售部门工作人员打招呼，使林某某、王某夫妇实际控制的3家公司先后成为在贵阳、福建的茅台酒经销商。林某某、王某夫妇赚钱之后，自然是“饮水不忘挖井人”，多次向谭定华的妻子陈某输送钱财。收钱时，陈某“谨小慎微”，她不收现金，而是自欺欺人地分别用儿子、儿媳、姐姐、兄弟、侄儿、侄女的身份证在银行开设账户，用来收受钱财。从2011年到2013年，林某某、王某夫妇分12次向陈某提供的6个银行账户打款2900多万元。

尝到甜头后，林某某、王某夫妇便认准了谭定华这棵“摇钱树”。2011年下半年，王某再次找到谭定华的妻子，想成为茅台酒厂手提袋的供应商，照样承诺将赚的钱对半分。陈某自然是爽快答应。之后，在陈某的请求下，谭定华利用分管物资供应的职务便利，安排下属将林某某指定的公司列为茅台酒袋供应商。为感谢谭定华的帮助，林某某、王某夫妇于2010年至2015年3次通过银行转账方式向陈某控制的账户转款140多万元。

同样是2011年下半年，陈某主动问某公司董事长车某是否愿意做茅台酒厂有机小麦的供应商。车某和该公司总经理谢某商量后，表示同意。于是，三人商定，供应小麦具体事宜由车某负责，陈某负责使该公司成为茅台酒厂有机小麦的供应商，赚得的钱3人平分。随后，在陈某的请求下，谭定华安排分管的部门对该公司的资料进行审查，对其提供的原料基地进行实地考察。2012年初，谭定华代表茅台股份公司与该公司签订了3200万公斤有机小麦的供货合同，使该公司从此成为茅台酒厂有机小麦的供应商，一直延续到2015年。车某兑现诺言，2013年、2014年，两次向陈某送去共计250万元现金。

妻子出面揽活、收钱，丈夫负责“照单办事”，陈某就像是谭定华的“经纪人”。谭定华或许以为只要自己不直接收钱就没事，这完全是异想天开、掩耳盗铃。就这样，他在违纪违法的路上越陷越深。谭定华在忏悔书中写道：“自己在对家属行为方面管得不严，有时明知存在问题，但又不敢去大胆管理，放弃了对家人的管理也是可悲的。”

不管是放弃对家人的管理，还是被家人拉下水，抑或是和家人“合谋”，毋庸置疑的是，在谭定华走向监狱的路上，妻子是“出了很大一份力的”。

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想退休后过上舒适生活 却换来铁窗生涯

谭定华1971年12月参加工作，历任茅台酒厂财务科（处）副科长、科长、处长，茅台股份公司财务总监。在这期间，没有发现谭定华收受钱财的记录。相反，在“茅台吧”上，还有部分称颂谭定华的文章，指“谭定华的坚持成就了他的茅台的事业”。文章说，谭定华在财会工作岗位上兢兢业业地奉献，始终淡漠名利。也许这些都是真的，正因为兢兢业业和淡泊名利，谭定华才会赢得组织的认可，才得以步步高升。

一切改变，发生在2010年。这年5月，56岁的谭定华升任茅台集团党委委员，茅台股份公司副总经理。在获得更大权力的同时，谭定华同时明白，这也许是他职务晋升道路上的终点站，几年后，他将到龄退休。

“有权不用，过期作废”。为了“在退休以后过上更加舒适的生活”，几十年兢兢业业的谭定华，在权力和欲望的驱使下，在妻子家人的劝说下，走上了用不法钱财堆砌而成的“不归路”。

据调查，谭定华的主要违纪违法事实，几乎都是发生在他当上茅台股份公司副总经理以后，退休前的5年。在职业生涯的最后5年，走上领导岗位、掌握更大权力的谭定华本该为企业改革发展做更大的贡献，却一心为自己退休以后过上舒适生活着想，从而晚节不保，上演“退休前的疯狂”。

退休前想大捞一把，结果却换来了铁窗生涯。党的十八大以来，随着全面从严治党和反腐败斗争纵深推进，付出如此代价的领导干部，决不止谭定华一人，还有成百上千个想让自己“在退休以后过上更加舒适生活”的“梦中人”。

“一念收敛，则万善来同；一念放恣，则百邪乘衅。”领着一百多万年薪的谭定华并不差钱，却为钱走上了“不归路”，令人唏嘘。从主观原因来看，放倒谭定华的，可以归结为一个“念”字：当上领导就飘飘然，理想信念失守；念及亲情纵容和迎合妻子所为；为退休后过上舒适生活捞一把的“念想”。纵观贪腐官员的悲剧人生，无外乎是因为理想信念动摇和各种私心杂念作怪。相反，只要常修为政之德、常怀律己之心、常念贪欲之害，筑牢私心私念的防洪堤，就一定不会被“围猎”、被“拉下水”。

[忏悔书]

回想自己所犯错误的根源，主要是没有加强自身世界观的深刻改造，认为自己在茅台酒厂工作了几十年，各方面关系也处得不错，现在又分管这么多部门，每天上门请你吃饭，求你办事的人多了，自己有一些飘飘然，该坚持的原则逐渐淡忘了，该回头对照检查是否符合党纪国法的要求也没有坚持了，特别是对党的十八大以后的新规定和纪律要求没有认真学习，没有深刻认识到自己手中的权力是党和人民赋予的，是要对党和人民负责的。错误认为公司党委安排我分管的工作，就由我说了算，没有认真考虑企业的利益，只管照顾亲戚朋友的利益。在人生观、价值观方面没有认真去回顾自己入党时对党的忠诚，对党的承诺，而只考虑到自己即将到退休年龄，如何趁现在有权利还可以为家庭增加点财富，自己在退休以后过上更加舒适的生活。所以在金钱和利益的影响下，自己没有把持住，对别人送的金条和现金收入包中。对家属管得不严，有时明知存在问题，但又不敢去大胆管理，放弃了对家人的管理也是可悲的！

怨谁都没有用，只怨自己党性、原则性不强，没有严格按照党规党纪约束自己的行为，自己不该利用党和人民赋予的权力为亲戚朋友开方便之门，为他人谋利益，从中收受别人的钱财，违反了党纪国法。自己种下的苦果自己咽，无论组织上对我所犯的错误怎么处理，本人完全接受。自己将吸取这次深刻的教训，在今后的人生道路上，认真加强对党规党纪的学习，教育好自己的子女，做一个遵纪守法的公民。本人将为人民群众多做好事、多做善事，来弥补自己过去的错误，并以此来报答党组织对我的耐心教育和关心爱护。

（摘自谭定华忏悔书）

来源：贵州省纪委监委网站

责任编辑：张岩