原标题：8年内首次！大陆对台湾产苯乙烯加征反倾销税

日前，大陆商务部裁定原产于台湾地区、韩国和美国的进口苯乙烯存在倾销，决定自2018年6月23日起，对上述产品征收反倾销税，税率为3.8%-55.7%不等，征收期限为5年。有台媒评论表示，这是暌违8年，大陆首宗对台展开的反倾销调查终裁成立的案例。尽管如此，对台湾业者课征的税率最低，仅3.8%至4.2%，相较美国业者被课55%，对台湾业者算是客气。评论指出，两岸“两会”自从2008年恢复协商后，大陆甚少再对台销陆产品展开反倾销调查。数据显示，目前大陆对台产品采取反倾销案件有9件，但绝大多数都是2008年前被指控的旧案落日再复审，但从去年起情况就丕变，其透露的讯息，耐人寻味。

台媒评论称，其实今年5月间，大陆与美国发生贸易摩擦时，美方对中兴通讯祭出7年禁售令，一度令中兴陷入危机，但台湾却急于当马前卒，宣布将中兴通讯列为高科技输出管制对象，一度也引来向美示好，对大陆落井下石的质疑。再来就是，美国总统扬言加码2000亿美元商品加税清单时，台当局却高调由行政机构率大规模业界访问团访美，响应特朗普投资美国政策，积极展现亲美行动，还有台湾“中油”大手笔与美国签订长达20年的天然气采购合约。近日，蔡英文更在接见华盛顿智库布鲁金斯研究所学者时，妄称大陆“打压”力道增加，台湾续与美国合作，赤裸挑明向美倾斜的立场。评论认为，在大陆与美国因贸易摩擦加剧，双方经贸关系日益恶化时，蔡英文这席话，在早已缺乏政治互信的两岸关系下，苯乙烯或许只是开端。

图片来源台媒

海峡卫视时事评论员黄暐瀚认为，大陆对台苯乙烯加征反倾销税是对蔡当局亲美政策加以警告。其中对美征收55.7%，这个数字非常惊人，征收反倾销税主要针对美国。蔡当局的政策向来以亲美和依赖美国为主，处处与大陆对抗，因此在中美贸易战中，美国被制裁，台湾地区也会被制裁。此次台湾地区只被征收3.8%到4.2%，若两岸关系解冻 ，台湾则有可能不在被征收行列，目前美国视韩国为战略同盟国，台湾对美国热脸贴冷屁股，只会得不偿失。

来源：直通台湾

责任编辑：张岩