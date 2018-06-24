原标题：《创造101》的决赛直播，雷得我手机都掉了…
► 文 观察者网 高雪滢
昨晚的朋友圈热闹非凡，一半世界杯，一半101。
腾讯推出的中国首部女团成长节目《创造101》昨天（23日）晚上迎来总决赛，孟美岐、吴宣仪、杨超越等11位姑娘成功成团，正式结成组合“火箭少女101”，孟美岐C位出道。
看看昨晚这满屏的热搜，节目热度可见一般。
但这次直播决赛的效果却并不尽如人意，网上吐槽声不绝于耳。
最受争议的是排名位列第三的杨超越。
从节目播出开始，杨超越就给观众留下了爱哭的印象。
紧张，哭；高兴，哭；压力大，哭；难过，更要哭……
杨超越在101个女孩里面，实力算是差的。
唱歌找不着调，演出的时候一到她就崩；跳舞踩不准拍子，边跳边数拍子的行为让罗志祥都惊了。
没有天分，却也不够努力，一遇到压力就崩溃大哭，搞得队友还要花时间来安慰她。
但就是这样一个bug般的存在，却一度被粉丝投到第二的位置，期间虽然小有起伏，也一直稳稳地在前11名，昨晚更是直接排名第三出道。
而在出道的表演中，杨超越仍然在滑水，动作完全跟不上。
赛后杨超越回应说：“我尽力了，一下学三个舞蹈可能（比较吃力），有的动作就划水了”……
但网友并不接受，“杨超越划水”的话题被炒到热搜第二位，网上直接炸开了：
梅西的经典表情包也来101客串了……
娱乐圈纪委王思聪亲自上阵撕杨超越：
这可能是王思聪最深得人心的一次……
不过，这点好感度仍然在他攻击其他出道姑娘的长相时，被败光了。
昨晚的直播，历时4个多小时，期间姑娘们表演时长不超过1个小时，其他的时间，不是广告就是尬聊。
导师挨个上去煽情演讲，大家都红了眼眶，哭作一团，观众冷漠围观，想快进又不行，纠结得吐血。
姜文带着自己的新电影上台宣布排名，网友表示不知道的还以为是电影节……
宣布出道11人排名更是生生耗了一个多小时。
看台上的洪涛导演，一定是你传授的耗时经验对不对！
另一个耗时操作更是让人啼笑皆非。
当黄子韬端着托盘出现的时候，大家以为粉色的布盖着最终名次；
当黄子韬把布掀开，姑娘们站成一排传递一块布条时，大家又以为一人一条粉色的哈达……
当最后姑娘们把布拉开，并且开始升旗时……大家雷得手机都掉了……
还有这种操作？真当自己是文艺汇演啊……
尴尬的是，虽然《创造101》买了韩国原版的版权，但昨晚决赛的VCR，却还是被爆抄袭韩国男团NCT 2018Yearbook。
网友@SUPERJEONHANG 做的一组对比图大家感受一下，这雷同度……
更惊的还在后面，宣布团名的一刻，大家基本已经被土创雷到里嫩外焦。
宇航员摘下头盔的一刻，大半夜差点被吓到……
然后队名缓缓飘出：火箭少女？？？Rocket Girls？？？
这团徽，小学生课堂作业？
你们这是，要上天？
图片来源：@使徒子
所以，粉丝名就叫，窜天猴？？？
这团名，还不如QQ少女呢……
而她们出道后的第一首歌，也是难听到哭……
直播结束以后，还来了个插曲，刘人语的点赞数据出错了……
怎么说呢，这次的直播可以说是槽点多到数不清了，心疼孟美岐，队伍不好带啊。
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