云南威信一村主任侵吞孤儿补助超13万 被开除党籍

原标题：云南威信县一村委会主任侵吞孤儿补助超13万元，被开除党籍

云南网消息，2017年以来，云南昭通市威信县各级纪检监察机关把查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题作为重要工作任务，做到抓早抓小，严抓严管，做到有案必查、有腐必惩。近日，该县纪委监察委对外通报了近期查处的4起发生在群众身边的“四风”和腐败问题典型案例。其中，顺河村民委员会主任胡祖金采用截留等方式侵吞孤儿补助超13万元，已被开除党籍处分。

威信县农业局农技中心工作人员王文艺违规收取群众人民币4200元的问题。2014年3月，王文艺在任庙沟镇计生服务所所长期间，利用职务影响，于2014年3月，在为庙沟镇扎实沟村村民曹某某办理残疾证和低保时，违规收取曹某某人民币4200元（已退还当事人）。2017年8月21日王文艺受到行政记过处分。

威信县罗布镇顺河村民委员会主任胡祖金侵吞孤儿补助的问题。胡祖金于2012年至2015年4月，利用协助罗布镇人民政府从事孤儿基本生活费的申报和孤儿基本生活费存折发放等工作的职务便利，采用截留等方式侵吞孤儿罗某某等基本生活费共计139900元。2017年12月27日，胡祖金受到开除党籍处分。

威信县庙沟民政所工作人员陶思权利用职务之便，违规为他人办理低保的问题。陶思权于2014年任庙沟镇民政所所长期间，原庙沟镇计生服务所所长王文艺把扎实沟村村民曹某某申请解决低保的相关材料送到民政所。时任庙沟镇民政所所长的陶思权就在村委会意见这一栏代签了扎实沟村负责人王凤昌的名字，并将曹某某的低保申请审批表上报县民政局，县民政局批准了曹某某的低保申请。2018年1月8日陶思权受到党内警告处分。

威信县罗布镇罗布社区新房子村民小组长王明才侵吞土地补偿款，挪用资金的问题。2015年4月，成贵铁路建设征用威信县罗布镇罗布社区新房子村民小组鱼沟河坝的集体土地42.75亩作砌土场，王明才利用其村民小组长的职务便利，将其中的12.22亩谎报为自己的私人土地。罗布镇财政所将土地补偿款分两笔转账到王明才，其中第一笔征用土地12.22亩，补偿款183300元，第二笔征用土地30.53亩，补偿款457950元，合计641250元。王明才领取该土地补偿款，将此款用于投资砖厂、赌博等。直到2017年7月24日以后王明才才按照分发方案将457950元土地补偿款发放给农户，另一笔土地补偿款183300元被王明才侵吞。2018年3月29日，王明才受到开除党籍处分。

来源：云南网

责任编辑：吴金明