郭声琨：请群众参与监督 打场扫黑除恶的人民战争

新华社北京6月24日电（记者熊丰）全国扫黑除恶专项斗争督导工作培训班24日在京开班，中共中央政治局委员、中央政法委书记、全国扫黑除恶专项斗争领导小组组长郭声琨出席开班式并讲话。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分认识扫黑除恶专项斗争的重大意义，以督导压实政治责任、回应人民群众期待、破解重点难点问题，坚决夺取扫黑除恶专项斗争的全面胜利。

郭声琨要求，要坚持问题导向，围绕中央确定的督导工作重点，进一步推动各地把专项斗争作为重大政治任务牢牢扛在肩上，把查处“保护伞”与侦办涉黑涉恶案件紧密衔接，把系统治理、源头治理各项措施落到实处。各督导组要在深入实际、掌握实情上下功夫，帮助找准症结，加强鞭策督促，推动解决影响和制约专项斗争深入开展的问题。要在把握规律、精准督导上下功夫，深入把握不同地区黑恶势力犯罪的不同表现，有针对性地推动完善打击思路、政策、举措。要在依靠群众、发动群众上下功夫，坚持开门搞督导，突出群众意见在督导工作中的权重，请群众参与、监督、评判，打一场扫黑除恶的人民战争。

郭声琨要求，各督导组要敢于担当、履职尽责，被督导地区要主动配合、认真整改，全国扫黑办要加强统筹、搞好协调，确保督导工作整体联动、形成合力，取得实效。（完）

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