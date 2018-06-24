官场反转剧滑稽上演 “不求当大官”的书记被双开

原标题：“不求当大官”的书记被双开

来源：长安街知事

又一出官场反转剧滑稽上演。

“不求做大官，但求做大事。”这是贵州三都县委书记梁嘉庚，针对脱贫攻坚，于2017年8月信誓旦旦的表态。

一年之后的2018年6月，梁嘉庚被双开，首要的问题便是“对脱贫攻坚重大决策部署置若罔闻、自行其是”。

梁嘉庚

公开资料显示，现年53岁的梁嘉庚是贵州长顺人，31岁便升至副县级，46岁当上独山县县长，50岁时转赴三都县，升任县委书记。

三都是贵州14个深度贫困县之一，也是黔南州唯一的深度贫困县。截至2017年3月，仍有8万多名群众需要脱贫。

对此，贵为“一把手”的梁嘉庚又做了什么？

在接受媒体采访时，梁嘉庚声称，“不求做大官，但求做大事”，“带领全国63%的水族人民脱贫就是天大的事”。为此，他还在办公室墙上挂着“脱贫攻坚决战决胜作战图”，将全县分为7大战区，自己担任指挥长。

在实际操作中，他却换了一副面孔。2016年以来该县在建的千万元以上的项目有127个，但与脱贫攻坚有关的只有41个。原来，他把精力和资金都集中到与脱贫攻坚工作无直接关系的“养生谷”“千神广场”等“高大上”的综合开发项目上了。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，三都县如此，其曾主政多年的独山县也未能独善。该县对中央明令禁止建设高尔夫球场的要求置若罔闻，为建设某球场，违法违规占地达2.8万余亩，致使耕地被严重破坏。

热衷于搞华而不实、劳民伤财的“形象工程”“政绩工程”，梁嘉庚的官僚主义、形式主义背后其实有着自己的“小九九”。

根据当地纪委的通报，拍脑袋决策的梁嘉庚，除了利用职务上的影响为其儿子经营活动谋取私利之外，还利用职务便利为他人谋利，并索取、收受他人财物。

由此可见，论捞油水的便利及程度，在梁嘉庚看来，脱贫攻坚的民生工程怎么能与那些综合开发项目比？

在问题通报中，其被指“表态多调门高、行动少落实差”。他的调门到底有多高？

一篇报道称，梁嘉庚上任之初，就对自己和当地干部提出了“五不”要求：不争论、不张扬、不浮躁、不落后、不折腾。“有些事争论来争论去，最后往往还定不下来，我必须担当，没有那个时间了，定了就得干，出了问题我来负责。”

在另一篇报道中，梁嘉庚对三都的脱贫攻坚战信心满满：“作为深度贫困县，要和全国同步迈进小康，打赢这场脱贫攻坚战。”

偏爱形象工程，又自身不检点，不知是谁给的他这么大的勇气？

梁嘉庚

2017年5月，贵州召开第三次大扶贫战略行动推进大会，因为扶贫考核全省挂末，天柱县、普定县、独山县、思南县、关岭县的5名县委书记当着省委书记和省长的面公开检讨。作为地方一把手，梁嘉庚也参会，看来他并没有将上述问责放在心里。

终于，在放话“不求做大官，但求做大事”的同年年底，也就是2017年12月，梁嘉庚被免职，次月因涉嫌严重违纪而落马。今年6月初，其涉嫌受贿罪一案已由贵州省监察委员会调查终结，移送黔东南州人民检察院审查起诉，他本人也被依法逮捕。

责任编辑：吴金明