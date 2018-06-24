原标题：十年前拯救他们，今天他们过河拆桥

最近，欧盟、加拿大、墨西哥等国纷纷采取对等措施，反击美国对它们国家输美钢铁和铝制品实行惩罚性关税。这本是美欧等国之间的贸易纠纷，但西方却总有一个声音说，美欧之间的这场混战，“源头”在中国，是因为中国的产能过剩带来了全球的钢铝产品过剩问题。中国莫名其妙“躺枪”，说明了什么？

美国商务部长罗斯近日在参议院作证时表示，美国对加拿大的钢铁贸易实际上是顺差，但美国政府的策略是阻挡中国钢铁产品从其他享有关税优惠的国家进入美国市场。他暗含的意思就是，美国是被迫对加拿大征税的。美国以莫须有的“国家安全”为理由对欧盟等国加征关税，实际矛头却指向中国。

罗斯等人的指责可以上溯到中国在2008年底采取的四万亿经济刺激措施。的确，中国当时这个果断的政策与今天的钢铁产能过剩有一定关系，但是，罗斯他们忘了又或许是故意装傻，正是中国这一举动拯救了全球经济，包括陷入危机的西方经济体。美欧、美加贸易纠纷到底应由哪一方承担更多的责任？他们各执一辞，但是如果因为钢铁、铝制品的纠纷而把最终的矛头指向中国，实在有失公允，甚至是过河拆桥的卑劣行为。

回头来看，2008年美国次贷危机不断蔓延，终于引发全球金融危机，很多国家股市不振，金融机构倒闭，流动性短缺。作为全球化中的一个重要经济体，中国当时出口出现负增长，一些企业被迫停工停产。在这一背景下，中国政府年底果断决定，推出四万亿投资计划及扩大内需等一系列经济刺激措施。随后，中国经济在全球率先复苏，2009年全年经济增长9.2%，2010年增幅达10.3%。这四万亿投资计划和相关经济刺激措施，帮助中国迅速恢复到经济快速增长状态。

正是受益于此，包括铜、煤、铁矿石、原油、木材等国际大宗商品市场得以提振，当时陷入困境的加拿大、澳大利亚等经济体也得以摆脱经济危机。2009年，全球新增GDP的50%以上都是由中国创造的，美国、欧洲经济也因此逐渐得以复苏。当时，国际舆论对中国的举措不吝赞美和感激之辞。

比如，新加坡《联合早报》当时载文说，“救中国就是救世界，中国好了，世界就有指望。”时任国际货币基金组织总裁多米尼克·斯特劳斯·卡恩说：“这是一个规模非常大的措施。它的影响不仅仅是为世界经济提供需求，而且对中国经济本身会有巨大影响。我认为这是一个纠正不平衡的好消息。”卡恩所说的“纠正不平衡”指的是中国通过扩大内需取代出口实现经济增长。毫无疑问，无论过去、现在和将来，中国内需的增长都将为全球经济带来推动力。

人们如果了解十年前中国拯救世界的背景，就应用理性态度对待产能过剩这个问题。这是中国政府十年前四万亿投资所带来的不可避免的负面效应之一。中国并没有制造所谓“产能过剩”的意愿，而且中国这几年一直努力解决这个问题并取得明显成效。

商务部统计数据显示，2016年以来，中国削减钢铁产能超过1亿吨。“十三五”期间，中国将压减钢铁产能1-1.5亿吨。中国仅2016年就重新安置了20.1万钢铁工人，超过美国、日本各自钢铁就业的总人数，相当于欧洲钢铁就业总人数的60%多。中国在化解钢铁产能过剩方面，已经走在了世界的最前列。

至于所谓的铝行业产能过剩，可以说是一个伪命题。因为目前铝价已回归到比较理性的状态，基本能反映真实的供需关系。而且，目前铝行业的开工率已经超过80%，有80%的企业都赚钱，相信没人会认为这是一个产能过剩行业。更重要的是，中国铝工业的发展完全以自身需求为主，对世界铝工业是贡献而不是打击。

但不幸的是，对中国解决产能过剩的努力与成效，美国乃至不少西方经济体的态度并不客观。比如，根据中国加入WTO协定条文，中国应在加入后15年，也就是2016年底自动获得“市场经济地位”，但美国、欧盟、日本等选择拒绝承认中国的市场经济地位，理由之一就是所谓的产能过剩。当年中国用四万亿拯救了世界经济，今天它不仅要承受个别副作用，还要承受当年受益者的横加指责。这个世界公理何在？正义何在？

有西方学者一针见血地指出，特朗普治下的美国因为遵守“美国优先”的外交原则而逐渐丧失了全球“道德领导地位”。在全球化的今天，各国发展密切相关，甚至休戚与共，这种过河拆桥的做法实不足取，也令人不耻。全球从中国当年四万亿投资中获益，今天就应客观理性地看待产能过剩问题，维护国际社会的公正与道义。

责任编辑：霍宇昂