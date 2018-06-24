原标题：解放军军舰绕行台湾东部海域 台军：全程掌握

[观察者网 综合报道]据日本防卫省统合幕僚监部24日公布的信息，解放军一艘“益阳号”导弹护卫舰（舷号548）昨天（23日）由台湾东部海域往北航行；台军24日表示，对这艘军舰动态均全程掌握，请台湾民众放心。

根据日本防卫省统合幕僚监部所公布的信息显示，解放军一艘“益阳号”导弹护卫舰（舷号548）昨天由台湾东部海域往北航行，并经由宫古海域返回大陆。

台军发言人陈中吉表示，对于这艘军舰的动态均全程掌握，期间并无异状，请台湾民众放心。

另外，台军表示，依据“台军经常战备时期突发状况处置规定”，对于在台湾周边活动的机、舰，台军均依标准作业程序派遣机、舰监侦掌握与应处，确保台湾安全。

这也是6月以来解放军军舰第二次在台湾东部海域航行。第一次为解放军2艘作战舰，包括“中华神盾”济南号驱逐舰、黄冈舰在20日凌晨由北向南航行经台湾东部外海，均在台湾“邻接区外公海”，经巴士海峡后续向南海航行，分析为执行远海长航训练。

台官员此前透露，20日解放军军舰绕台，距离虽然比一个月前稍远，但派出的舰艇更新锐，逗留时间更长，船上的“红旗九”防空导弹射程，已足以威胁花莲东部地区的飞机起降。并且解放军这次还在台湾东方海域起降直升机进行训练。不仅台军“密切监控”，美国海军也派出P-8反潜机拍照。

近期解放军海空绕台已成常态化，国防部新闻发言人吴谦大校曾表示，“台独”分裂活动是对两岸关系和平稳定的最大现实威胁，是对台湾同胞根本利益的损害。我们采取的一系列行动，针对的是岛内“台独”势力及其活动，为的是防止台湾民众福祉因“台独”图谋而受损害。如果“台独”势力继续恣意妄为，我们还将进一步采取行动。

责任编辑：刘光博