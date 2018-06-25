审计署：七省市部分地方未完成污染防治任务

原标题：七省市部分地方未完成污染防治任务（政策解读·聚焦）



日前，审计署发布2018年第一季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告。此次审计，抽查了1907个单位、2178个项目，涉及资金3493.46亿元，其中中央财政资金342.35亿元。其中，污染防治、淘汰落后产能、创新驱动战略等执行情况成为关注焦点。

污染防治，37个项目未按期开（完）工或建成后闲置

从一泓澄澈河水到一抹清新空气，美丽中国、生态文明建设的一点一滴，无不关乎百姓获得感。从本次审计看，污染防治推进如何？审计署财政审计司主要负责人介绍，各地围绕打好污染防治攻坚战，大力推进大气、水、土壤污染治理任务落实和项目建设，形成了一些值得总结推广的好经验好做法。

山西推进燃煤机组超低排放改造工作，促进绿色发展。通过狠抓节能降耗、推进绿色制造、严格脱硫脱硝及控制烟尘排放等，去年底完成了全省30万千瓦以上燃煤机组超低排放改造，全省单位地区生产总值能耗下降3.37%。广西南宁针对黑臭水体治理难点，对470个污水直排口进行控源截污整治，融合海绵城市及河道综合整治等建设内容，进行全流域治理，保障河道水质达标。截至去年底，南宁基本消除建成区内黑臭水体。

同时，审计也发现一些问题。吉林、重庆、山东、湖南、湖北、黑龙江、陕西等7省市部分地方未完成大气、水污染防治方面目标任务：截至3月底，有的地区在工业集聚区未按要求配建污水集中处理设施及安装自动在线监控装置；有若干省市尚有超万个地下油罐未按规定完成改造；在某国家重点湖泊区域，34座城镇污水处理厂中仅有5座达到一级A排放标准，完成率为14.71%。

此外，有5省份9市县在土壤、水污染防治中，37个项目未按期开（完）工或建成后闲置，涉及投资4.49亿元。云南威信县、镇雄县和宁夏盐池县对自然保护区生态保护不到位。海南、山东的5市县生活垃圾处理能力不足，5个垃圾处理厂（填埋场）超设计负荷运行或超期运行，存在污染隐患。有关地区应细化落实责任，严格督查督办，对审计查出的问题积极改进相关工作，健全长效机制。

化解过剩产能，部分地区整改积极

继续破除无效供给，严格执行环保、质量、安全等法规标准，化解过剩产能、淘汰落后产能，是今年深化供给侧改革重点工作。减少无效供给是否抓出新成效？

审计署财政审计司主要负责人表示，在加快落实去产能任务方面，有关地区和部门对跟踪审计查出的问题积极改进相关工作，整改取得较好成效。

之前审计发现，黑龙江2017年淘汰燃煤小锅炉工作任务推进缓慢。审计反馈后，黑龙江省政府、环保厅、市县相关部门先后派出10个督查组开展检查督导，并通过给予清洁能源改造补贴、拆除淘汰奖励等奖补措施加快淘汰工作进度。截至去年底，全省共淘汰完成建成区10蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉4652台，超额完成当年目标。

此前，吉林省能源局、重庆市经信委违规给予产能严重过剩行业企业电费补贴2.83亿元。审计指出问题后，当地清理涉企优惠政策，废止了给予落后产能补贴政策的文件两份，停止对产能严重过剩行业企业的用电奖励政策，并修订完善工业和信息化专项资金管理办法等3项制度，规范专项资金用途。

此次审计也发现，一些部门和地区在淘汰化解过剩产能等方面，还存在一些问题，有的还具有一定普遍性。比如，吉林珲春市某处煤矿开采范围与该市东北虎国家级自然保护区重叠，并且矿业区后于保护区设立。审计发现，该煤矿未在规定期限内关闭退出，涉及产能30万吨。

创新驱动，科技经费和政策性基金管理使用是审计重点

今年1月，审计署印发《2018年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见》，要求各级审计机关紧扣新时代我国社会主要矛盾变化，进一步突出政策措施落实情况跟踪审计重点。其中，是否坚持创新驱动发展战略是今年审计的重点内容。审计机关将持续关注国家科技经费预算安排、资金拨付和使用情况，国家新兴产业创业投资引导基金等政策性基金筹集管理使用情况以及科技创新相关政策执行情况。

审计公告就对部分地区在推动创新创业方面存在的问题“揭盖”。审计发现，工信部中小企业局管理的国家中小企业发展基金落实支持区域及领域要求不到位；科技部、财政部管理的5亿元科技成果转化引导基金未及时发挥效益；云南、陕西、江西、宁夏的创业投资引导基金还有58.82亿元未能及时使用；河北发改委在该省拟成立的“央企合作发展基金”未经省政府批准成立的情况下申请并获得政府出资，造成5亿元资金闲置。

下一阶段政策落实跟踪审计将如何聚焦重点，靶向发力？审计署财政审计司主要负责人介绍，审计机关将持续关注地方政府隐性债务风险。揭示去年7月全国金融工作会议后违规举债“上新项目、铺新摊子”的问题，揭示地方政府累积的债务风险，推动严格遏制增量隐性债务、稳妥处置存量隐性债务。

以政策、资金为主线，持续突出“精准、安全、绩效”的审计重点，加大对深度贫困地区、东西部扶贫协作和对口支援的审计力度，重点关注易地扶贫搬迁等脱贫攻坚政策落实中存在的作风不实问题。

持续关注污染防治、绿色生产和消费方面政策措施的落实情况、相关专项资金分配管理使用情况、重要生态系统保护和重大修复工程项目进展情况。

责任编辑：桂强