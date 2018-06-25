美防长“关键时刻”将访华 外媒:瞄准6大棘手问题

原标题：美防长“关键时刻”将访中国 外媒：六大棘手问题将成主要议题

[环球时报驻美国特约记者 温燕 环球时报特约记者 陈欣]根据美国五角大楼宣布的消息，美国防长马蒂斯本周将访问中国。他将是特朗普政府第一位访华的国防部长。美联社称，此访恰逢美中因对台售武、贸易以及南海问题导致争吵加剧之际。虽然在有的分析人士看来，因为美将中国视作战略对手，马蒂斯此访不会多大程度上缓解紧张气氛。但不少媒体都认为，这凸显出美中之间接触的必要性。

这是马蒂斯本月第二次到访亚洲。6月初，他参加了新加坡的香格里拉对话会，就美国的印太战略发表演讲。日本《外交学者》23日称，在中国，马蒂斯将与中国官员“坦率”交流两军目前的关系。在本月初的香格里拉对话会上，马蒂斯曾直言不讳地批评中国，称中国在南海部署武器是为了“威胁与恫吓”，并确认美方因此取消邀请中国今年参加环太军演。在台湾问题上，马蒂斯强调特朗普政府反对任何改变现状的单边行动。

美联社称，马蒂斯此访凸显美国和其东亚主要对手中国之间相互接触的必要性，尽管双方分歧日益加大且互疑严重。与此同时，马蒂斯访华处在一个艰难时刻：特朗普两周后将向中国产品加征340亿美元关税，中国誓言对等还击。但是，美国似乎在朝鲜兑现无核化承诺方面需要中国的帮助。《外交学者》评论说，尽管竞争是美中关系不可否认的特征，但马蒂斯此行也会聚焦两国合作的领域。美国和中国有好几项军事协议和交流活动，它们并未停止。

中美都尚未正式公布马蒂斯访华的具体行程安排。在美联社看来，他此访将面对6个棘手问题，而这些将成为主要议题。该报道说，首先是南海对抗，这可能是他与中国官员磋商时的头号议题。其次是朝鲜半岛问题，“金特会”被视为中国的重大胜利。中朝最高领导人上周再次会面。对于朝鲜无核化是否有进展，马蒂斯说没看到，总统特朗普则声称已经开始。

“台湾问题也很棘手”，美联社说，随着美国加强与台湾当局的交流以及出售更多武器，中国不满美国与台湾接触力度变大。马蒂斯可能在中国听到更多和更有力的类似不满声音。还有特朗普宣布组建太空部队，并称不想让中俄主导太空。这可能将成为马蒂斯访华时双方探讨的议题之一。此外，美国军方刚发布报告警告称，中国以及其他国家威胁美国的技术和军事主导权。这些都有可能被提及。

美国《华尔街日报》报道说，美国官员称，最近几个月在太平洋上空执行任务的美国军机飞行员被激光照射20多次。此前曾发生一系列类似事件，当时美国国防部官员称中方人员在东非用激光照射美国飞行员。马蒂斯访华时，这些事件有可能成为双方广泛议题的一部分。

今年初，美国防部发言人就曾表示，期待马蒂斯在春季访华。中方对此表示欢迎，并称两国防务部门就此保持密切沟通。5月底，在美国宣布取消邀请中国参加2018年环太军演之后，外界猜测马蒂斯原定的访华计划是否会被推迟或取消。对此，中国国防部回应说，美方已正式向中方提出此访的安排建议，双方正就有关具体事宜保持密切沟通。6月初，在马蒂斯于香会上将矛头指向中国之后，中方代表团表示，马蒂斯在演讲中谈到近期要访华，中国军方欢迎他如期访华。

香港《南华早报》评论说，美防长将在中美军事关系“关键时刻”访华。中美双方都认识到加强沟通减缓在南海和台湾问题上紧张的必要性。报道援引军事分析家岳刚的话说，保持部长级接触和交流是非常必要的，在前线发生冲突的时候，充分传递信息至关重要。不过他认为，紧张关系不会有缓解。“把中国当作战略对手是特朗普政府的既定政策，不会改变。”

据韩国《朝鲜日报》报道，马蒂斯在结束对北京的访问后，将于28日访问韩国。在该报看来，马蒂斯此次访韩包含对特朗普突然宣布中断韩美联合军事演习进行善后处理的意图。除了中国和韩国，马蒂斯的亚洲行还包括日本。《外交学者》称，马蒂斯将与日本和韩国分别探讨军事同盟的现状，以及在美朝互动背景下的地区安全局势。日本共同社说，除朝鲜核武器外，马蒂斯和日本防卫相小野寺五典还将确认要求朝鲜废除包括射程覆盖日本的中短程在内的所有弹道导弹。有消息人士称，马蒂斯是应日方的强烈要求而决定访日的。

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