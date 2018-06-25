泰国正大集团董事长:愿中日共修泰东经济走廊高铁

原标题：泰国正大集团资深董事长：愿中日共修泰东经济走廊高铁

[环球时报赴泰国特派记者 褚大业]正大集团总部会议室，有着低调质朴的东方风格。站在顶层大楼的窗前，可以一览曼谷的全景。6月21日，年近八旬的泰国正大集团资深董事长谢国民接受《环球时报》记者专访，畅谈泰国提出的“东部经济走廊”如何更加高效地和中国倡议共建的“一带一路”对接，还特别表示，愿意联手中日企业一同建设连接泰国“东部经济走廊”三大机场的高铁项目。

正大集团目前在推动中国和日本联合将泰国的“东部经济走廊”项目打造成一个双方共同合作开发第三方市场的样板项目。谢国民告诉《环球时报》记者：“日本希望参与中国领导人提出的‘一带一路’倡议，第一个目标就是泰国的‘东部经济走廊’。政府间有政府层面的合作协议。作为企业家，我思考的就是如何在企业家层面来完成共商、共建、共享的对接。”

“东部经济走廊”是泰国政府近年来力推的大型项目，旨在在泰国东南部沿海的差春骚、春武里和罗勇三府设立经济区。走廊的许多项目将创新地采用公私合营的投资模式。按照规划，泰国将在5年内为这条走廊投入1.5万亿泰铢（约合430亿美元），而已开始竞标的连接三大机场的高铁项目被视为重中之重。为推动相关事业，并与“一带一路”对接，正大集团特别成立“一带一路事业部”。

正大集团在中国有很多投资和合作，同日本企业也有着密切的商业合作关系。谢国民希望把三大机场高铁项目打造成“全球企业家都来泰国共商、共建、共享的样板”。据了解，近年来中日两国在泰国市场有竞争。最终，中国赢得曼谷-呵叻段高速铁路的设计和监理合同。日本则在2016年8月和泰国签订发展曼谷至清迈的高铁备忘录。除了竞争也有合作，5月底在曼谷举行了泰国“东部经济走廊”中国-日本第三方市场合作国际研讨会。

谢国民表示：“由于历史原因，在泰国，日本在工业制造业领域的投资占世界各国在泰投资的70%。不过，放眼未来，中国肯定对泰国的贡献会更大。”

责任编辑：张玉