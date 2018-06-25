外国网友看了这条铁路赞叹:给我们也修条一样的吧

原标题：看了这条铁路，外国网友纷纷表示：给我们也修条一样的吧！

6月21日15时，一条中国高铁铺轨的直播视频通过新华社海外平台（New China）向全球直播，迅速在YouTube、Twitter、Facebook等海外社交平台引起热烈反响，仅在Facebook平台就获得160万浏览量，互动量约24万，约1.8万人点赞。

海外网友纷纷留言：“给我们也修一条相同的铁路吧！”“伟大的（中国）铁路！修建速度达到每天2公里！”“真棒！中国高铁的高科技！”

直播开始仅仅5分钟就吸引了20多万外国网友点击观看，一时间弹幕、点赞、留言刷屏。

镜头展示的是中铁十七局集团承建的冬奥会重点项目大（同）张（家口）高铁的铺轨现场。

“铺轨神器”——国内最先进的CPG500有砟铺轨机一天可以铺轨2000米。

施工时，单条30吨重、500米长的钢轨可以双轨同时铺设。

200公斤重的轨枕，间距60厘米精准排列。

无缝焊接技术使得上百公里的钢轨成为整体。

铺轨神器只需7人操作，施工效率和质量世界一流。

大张高铁全线双线280公里铺轨任务，只需6.5个月便能铺通。海外网友对中国高铁铺设高科技赞不绝口：中国效率，中国速度，这才是真正的中国高铁！

作为中国“新四大发明”之一，高铁在海外拥有巨大影响力，一起来看看外国网友眼中的中国高铁：

请求中国修高铁

Kobby IGod：我以上帝的名义祈求你们，给在加纳的我们也修建一条相同的铁路。

国际友人致敬

Ahmad Saeed：厉害啊，中国兄弟！巴基斯坦（兄弟）致！

Elnora TiongcoMillendez：中国的“一带一路”倡议为贫穷国家的和平与繁荣作出了巨大贡献。我们热爱您，习近平主席。菲律宾友人致。

中国速度、中国实力、超级工程

Chetan Pant：伟大的（中国）铁路！修建速度达到每天2公里！我在尼泊尔蓝毗尼（释迦牟尼的出生地），很荣幸能看到这个视频。

Omni Acharya：伟大的计划，伟大的工程。致以我最诚挚的祝福。

arjay cruz：中国了不起，来自菲律宾的问候。

对中国高科技心服口服

Sam Uzoukwu：真棒！高科技将通过铁路实现国家间的高速轨道运输。

本次全球直播让外国网友眼见为实

感受到中国基建的强大实力

展示了中国速度、中国智慧和中国力量

中国制造

为你骄傲！！

来源：中国铁建（ID：CRCC_CN）

责任编辑：张玉