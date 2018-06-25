中纪委原副书记出任“扫黑钦差”(图)

原标题：中纪委原副书记出任“扫黑钦差”

来源：“长安街知事”微信公众号

为推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，10个中央督导组成功组建，将赴全国各地开展督导工作。6月24日，督导工作培训班在京举行。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，中纪委原副书记吴玉良、上周五刚卸任的最高法原副院长沈德咏，以及江苏原省长李学勇等，以各督导组领导的身份在前排就座。

现场图，来自微信公号长安剑

首轮入川渝等

根据官方披露的信息，督导组组长由正省部级领导干部担任，副组长由全国扫黑除恶专项斗争领导小组成员单位中副省部级领导干部担任，成员从相关单位抽调，共335人。

该项督导工作从7月开始，共组织三轮，每轮督导10个左右的省份，进驻时间原则上为1个月。到2019年底，基本实现督导全覆盖，并适时开展“回头看”。

至于今年，接受第一轮督导的是河北、山西、辽宁、福建、山东、河南、湖北、广东、重庆、四川等10省市。

记者从微信公号“长安剑”文章所配现场图上发现，部分督导组的领导已经获得披露。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，李学勇（第二督导组）、姚增科（第三督导组）、黄晓薇（第四督导组）、沈德咏（第五督导组）、盛茂林（第六督导组）、倪虹（第七督导组）、吴玉良（第八督导组）等均在前排就座。

看到该名单，相信那些熟悉人事的小伙伴会由衷地感叹：中央选派的督导组领导阵容堪称“分外强大”。

这其中既有经验丰富的老纪检，如中纪委原副书记吴玉良、监察部原副部长姚增科与黄晓薇，也有长期从事法律实务的大法官，如沈德咏；既有熟知地方实情的干部，如盛茂林、李学勇，也有专业领域高官，如倪虹。

纪法同时出击

吴玉良领衔的“打虎老将”再出马，是此次督导组的一大亮点。

1952年4月生的吴玉良早年间便进入中纪委工作，2011年1月升任副书记，并获明确为正部级，直至2017年的十九大闭幕。近些年中纪委的打虎拍蝇成绩有目共睹，自然无需记者再赘述。今年3月，他进入全国人大，担任监察和司法委员会主任委员。

1960年1月生的姚增科是一位老纪检，早在1983年就进入中纪委工作，2007年9月起升任监察部副部长。武长顺落马后，他出任天津纪委书记力抓肃贪，仅用一年多就“拿下”上百名厅局级官员。

2016年底，姚增科进一步获重用，转任江西省委副书记，今年1月当选为省政协主席。

被誉为“打虎女将”的黄晓薇也是长期在中纪委、监察部工作过，并与姚增科是同事。山西发生“塌方式腐败”后，2014年9月，黄晓薇临危受命出任山西纪委书记，仅用3个月，全省便处分7376名违纪党员干部，进而“基本扭转腐败蔓延的被动局面”。

2016年9月起，她升任山西省委副书记，并于今年1月当选为省政协主席，跻身正部级。

今年6月22日，中央委员、一级大法官沈德咏卸任最高法副院长一职，离开已经供职近20年的单位。3个月前，他已经当选为全国政协社会和法制委员会主任。

沈德咏曾在江西高院任职，1998年进京，担任最高法副院长，后被授二级大法官，成为我国首批大法官之一。经过短暂赴上海出任市纪委书记，2008年4月，他重回最高法，升任常务副院长（正部长级），同时被授予一级大法官。

他们熟知地方

1960年1月生的盛茂林是一位从基层成长起来的干部，曾长期在湖南任职。山西成腐败重灾区后，作为“救火队员”的他被紧急征调，于2014年8月任省委常委、组织部部长。当山西政治生态逐渐好转，他获得提拔重用，于今年3月当选为天津市政协主席。

1950年9月生的李学勇既有国家部委工作经验，又有地方历练经历：他曾任科技部副部长，2010年底赴江苏任省长，5年后进入全国人大，今年3月任教科文卫委员会主任委员。

1962年10月生的倪虹长期在住房与城乡建设系统工作，曾任安徽省住建设厅厅长，2015年6月被任命为住建部副部长。

在此次专项斗争中，有8种情形的黑恶势力属于重拳打击范围，其中就包括在征地、拆迁、项目建设等过程中煽动闹事者。选派住建部领导担任督导组领导，可见专业对口的倪虹将能在督导过程中发挥自身优势。

扫黑除恶是一项系统性的斗争，涉及社会的方方面面，比如严打保护伞等。有这些履历丰富、领域多样的高级官员坐镇，相信此次扫黑督查一定能取得优秀成绩，为进一步的全覆盖提供样本，也可以进一步增强人民获得感。

责任编辑：张义凌