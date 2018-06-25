原标题：在华外国人感叹：“特权”已不在，白皮肤不再吃香

上海变化飞速，从吃香到优势不再，待上几年的外国人感受深刻。最近台湾省媒体的一篇报道指出，《金融时报》上海分社现任社长吴佳柏（Gabriel Wildau）2005年到大陆，当年的他怀抱“海外梦”，他形容，2007年在上海的外国人，有两年西方工作经验等于在大陆干五年，五年等于十年，受到宽容、极度吃香，但这样“不劳而获的地位与特权”已经不在，新的中国对外国人益发遥不可及，有流利双语能力的“海归”成了新宠，愈来愈不受外国人的野心与欲望影响。

这篇报道指出，2005年到上海的吴佳柏说，先前，自己只是因为在美国布朗大学学了两年中文，工作经验仅是参加过政治竞选，但在大陆，因为是个“会说中文的外国人”，稀少、吃香，有着白皮肤的异国情调，所以能在大陆能找到母国都不会考虑他的工作。加上当地人工便宜，随便一个外国人都请得起“阿姨”打扫家务，“阿姨”每周到他家三次，除了短暂返国的时候，他住在大陆的十几年，几乎没洗过碗。

十几年前多所宽待

外籍人士在大陆饱受宽容。吴佳柏形容，不管是英语教师还是跨国公司高管，都像“生活在规范与社会要求之外”。他称，在上海的外国人自由地打破行为限制：在酒吧桌上跳舞、骑摩托车在十字路口横冲直撞，衣衫不整地进出五星级饭店借厕所，他那时发现，中国人对外国人很开放、包容且充满好奇，并非媒体报导的如此压抑。

不过，时代变了，大陆的经济愈来愈多是靠内需驱动，而不只是出口商品到外国，外国人曾经享受的特权不再，“我看到了一波又一波的大学毕业生来到北京和上海，他们都面临日益激烈的竞争”，吴佳柏说，那些真正拥有流利双语能力的海外中国留学生，现在更受欢迎。

吴佳柏指出，以前，外国公司需要能够与总部有效沟通的外国员工，但现在正在本土化；以前，他和其他来大陆的外国人一样，可以先靠教英文“度时机”，过渡到更有前途的职业，但现在这种方式变得更加困难。

白皮肤已经不吃香

他感慨道，“对上海人来讲，白皮肤不再给他们留下深刻印象，部分原因是，我们不再被认为比他们富有。”

吴佳柏认为，一个“新的中国”已经出现，它愈来愈遥不可及，高楼大厦里，大陆的银行为本土企业安排融资，让它们在跟西方企业竞争高端技术领域时，以确保优势地位。

他们不再理会外国人抱怨他们秉行保护主义，“我那时才明白，中国梦从来不是关于我们的，我们只是路过。”

责任编辑：张迪