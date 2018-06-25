胡春华任国家防汛抗旱总指挥部总指挥

原标题：国务院办公厅关于调整国家防汛抗旱总指挥部组成人员的通知

国务院办公厅关于调整

国家防汛抗旱总指挥部组成人员的通知

国办发〔2018〕49号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

根据机构设置、人员变动情况和工作需要，国务院决定对国家防汛抗旱总指挥部的组成单位和人员进行调整。现将调整后的名单通知如下：

总 指 挥：胡春华 国务院副总理

副总指挥：王 勇 国务委员

鄂竟平 水利部部长

黄 明 应急部党组书记、副部长

马宜明 中央军委联合参谋部副参谋长

高 雨 国务院机关党组成员

秘 书 长：叶建春 水利部副部长兼应急部副部长

副秘书长：余 勇 气象局副局长

成 员：郭卫民 中央宣传部部务会议成员、新闻办副主任

张 勇 发展改革委副主任

陈肇雄 工业和信息化部副部长

侍 俊 公安部副部长

程丽华 财政部副部长

凌月明 自然资源部副部长

倪 虹 住房城乡建设部副部长

何建中 交通运输部副部长

余欣荣 农业农村部副部长

王炳南 商务部副部长

李世宏 文化和旅游部党组成员

崔 丽 卫生健康委副主任

范卫平 广电总局副局长

刘宝华 能源局副局长

于春孝 铁路局副局长

蔡 军 中央军委联合参谋部作战局副局长

孙从军 中央军委国防动员部民兵预备役局副局长

张红生 武警部队参谋长助理

李文新 中国铁路总公司副总经理

国务院办公厅

2018年6月15日

（此件公开发布）

胡春华简历

胡春华，男，汉族，1963年4月生，湖北五峰人，1983年8月参加工作，1983年4月加入中国共产党，北京大学中文系毕业，大学学历。

现任中共十九届中央政治局委员，国务院副总理、党组成员。

1979-1983年 北京大学中文系学习

1983-1984年 共青团西藏自治区委组织部干部

1984-1985年 西藏青年报社工作

1985-1987年 西藏饭店党委委员、人事部副主任，党委副书记、人事部经理

1987-1992年 共青团西藏自治区委副书记（1990.02副厅级）

1992-1992年 西藏自治区林芝地区行署副专员

1992-1995年 共青团西藏自治区委书记

1995-1997年 西藏自治区山南地委副书记、行署专员（其间：1996-1997年中央党校一年制中青年干部培训班学习）

1997-2001年 共青团中央书记处书记，全国青联副主席

（1996-1999年中央党校研究生院在职研究生班世界经济专业学习；2000.09-2000.11中央党校省部级干部进修班学习）

2001-2003年 西藏自治区党委常委、秘书长

2003-2005年 西藏自治区党委副书记、自治区政府常务副主席

2005-2005年 西藏自治区党委常务副书记、自治区政府常务副主席

2005-2006年 西藏自治区党委常务副书记

2006-2008年 共青团中央书记处第一书记

2008-2009年 河北省委副书记、代省长、省长

2009-2010年 内蒙古自治区党委书记

2010-2012年 内蒙古自治区党委书记、自治区人大常委会主任

2012-2017年 中央政治局委员，广东省委书记

2017-2018年 中央政治局委员

2018- 中央政治局委员，国务院副总理、党组成员

中共第十七届、十八届、十九届中央委员，十八届、十九届中央政治局委员。（新华社北京3月19日电）

责任编辑：张迪