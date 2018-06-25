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胡春华任国家防汛抗旱总指挥部总指挥

胡春华任国家防汛抗旱总指挥部总指挥
2018年06月25日 14:55 中国政府网
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　　原标题：国务院办公厅关于调整国家防汛抗旱总指挥部组成人员的通知

　　国务院办公厅关于调整

　　国家防汛抗旱总指挥部组成人员的通知

　　国办发〔2018〕49号

　　各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

　　根据机构设置、人员变动情况和工作需要，国务院决定对国家防汛抗旱总指挥部的组成单位和人员进行调整。现将调整后的名单通知如下：

　　总 指 挥：胡春华　　国务院副总理

　　副总指挥：王　勇　　国务委员

　　鄂竟平　　水利部部长

　　黄　明　　应急部党组书记、副部长

　　马宜明　　中央军委联合参谋部副参谋长

　　高　雨　　国务院机关党组成员

　　秘 书 长：叶建春　　水利部副部长兼应急部副部长

　　副秘书长：余　勇　　气象局副局长

　　成　　员：郭卫民　　中央宣传部部务会议成员、新闻办副主任

　　张　勇　　发展改革委副主任

　　陈肇雄　　工业和信息化部副部长

　　侍　俊　　公安部副部长

　　程丽华　　财政部副部长

　　凌月明　　自然资源部副部长

　　倪　虹　　住房城乡建设部副部长

　　何建中　　交通运输部副部长

　　余欣荣　　农业农村部副部长

　　王炳南　　商务部副部长

　　李世宏　　文化和旅游部党组成员

　　崔　丽　　卫生健康委副主任

　　范卫平　　广电总局副局长

　　刘宝华　　能源局副局长

　　于春孝　　铁路局副局长

　　蔡　军　　中央军委联合参谋部作战局副局长

　　孙从军　　中央军委国防动员部民兵预备役局副局长

　　张红生　　武警部队参谋长助理

　　李文新　　中国铁路总公司副总经理

　　国务院办公厅           

　　2018年6月15日          

　　（此件公开发布）

　　胡春华简历

　　胡春华，男，汉族，1963年4月生，湖北五峰人，1983年8月参加工作，1983年4月加入中国共产党，北京大学中文系毕业，大学学历。

　　现任中共十九届中央政治局委员，国务院副总理、党组成员。

　　1979-1983年　北京大学中文系学习

　　1983-1984年　共青团西藏自治区委组织部干部

　　1984-1985年　西藏青年报社工作

　　1985-1987年　西藏饭店党委委员、人事部副主任，党委副书记、人事部经理

　　1987-1992年　共青团西藏自治区委副书记（1990.02副厅级）

　　1992-1992年　西藏自治区林芝地区行署副专员

　　1992-1995年　共青团西藏自治区委书记

　　1995-1997年　西藏自治区山南地委副书记、行署专员（其间：1996-1997年中央党校一年制中青年干部培训班学习）

　　1997-2001年　共青团中央书记处书记，全国青联副主席

　　（1996-1999年中央党校研究生院在职研究生班世界经济专业学习；2000.09-2000.11中央党校省部级干部进修班学习）

　　2001-2003年　西藏自治区党委常委、秘书长

　　2003-2005年　西藏自治区党委副书记、自治区政府常务副主席

　　2005-2005年　西藏自治区党委常务副书记、自治区政府常务副主席

　　2005-2006年　西藏自治区党委常务副书记

　　2006-2008年　共青团中央书记处第一书记

　　2008-2009年　河北省委副书记、代省长、省长

　　2009-2010年　内蒙古自治区党委书记

　　2010-2012年　内蒙古自治区党委书记、自治区人大常委会主任

　　2012-2017年　中央政治局委员，广东省委书记

　　2017-2018年　中央政治局委员

　　2018-　　　　中央政治局委员，国务院副总理、党组成员

　　中共第十七届、十八届、十九届中央委员，十八届、十九届中央政治局委员。（新华社北京3月19日电）

责任编辑：张迪

抗旱防汛指挥部
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