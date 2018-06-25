日航企对“中国台湾”两副面孔 美媒怂恿外航跟风

原标题：日本航企对“中国台湾”两副面孔 美媒怂恿外航跟风

图为全日空客机资料图。

海外网6月25日电 在全球绝大多数航空公司已经标注“中国台湾”的大势所趋之下，日本航空和全日空航空公司6月12日终于改标“中国台湾”。然而，这两家日本航企却玩起了“两面派”手法，只在中国大陆及香港地区的中文网页标注“中国台湾”，其他地区网页仍然标注“台湾”。对此，美媒趁机煽风点火，称日本航企“改一半”的做法可能为其他外国航空公司提供“借鉴”。

中国民用航空局日前致函44家外国航空公司，要求这些公司纠正其官网相关内容中违反中国法律、违背一个中国政策的错误做法。法国航空、英国航空、德国汉莎航空、阿联酋航空、卡塔尔航空、马来西亚航空、菲律宾航空、新加坡航空、泰国航空、土耳其航空和加拿大航空等均已在目的地列表中标注“中国台湾”。澳大利亚航空公司（Qantas）首席执行官也已表态，澳航将在截止期限前完成整改。

图为日本航空中文网页标注“中国台湾”

然而截至目前，仍有美国的联合航空公司、达美航空公司、美国航空公司，韩国的大韩航空公司和韩亚航空公司、印度航空公司等多家航空公司拒绝修改。6月12日，日本航空公司和全日空官网“技巧性”改标“中国台湾”，即只有所在地是中国大陆及香港地区时，订票系统中目的地列表才会显示“中国台湾”，而如果所在地是日本及其他地区，目的地仍会显示“台湾”。

图为日本航空英文网页仍然标注“台湾”

据美国《商业内幕》网站25日报道，日本航空发言人对此声称，“针对我们网站的用户，我们选择了一种易于理解和接受的描述方式。”全日空发言人也声称，他们希望其网站“易于消费者理解和接受。”报道还称，日本的这一做法可能为其他公司提供一种“特别有用的方法”。

然而，日本航空公司的投机取巧实际上“两岸不讨好”。此前据台媒报道，台外事部门18日向日本航空和全日空表达“严正抗议”，要求“更正不当称谓”，还呼吁各国相关企业“发挥道德勇气”拒绝大陆要求。台当局“安全会议秘书长”李大维甚至声称，将鼓励台湾民众拒绝搭乘标注“中国台湾”的航空公司飞机，并叫嚣考虑对标注“中国台湾”的航空公司采取法律行动。岛内业者对台当局的“反制措施”则哀叹一片，表示所谓“拒搭”的结果只能是关闭对台航线，最终受伤的是台湾消费者。

对于日本航空公司部分改标“中国台湾”，日本官房长官菅义伟19日则回应表示，已知悉相关信息，也保持关注，还声称“日本政府将循外交渠道向中国大陆表达日本的关切。”而对于白宫敦促美国航空公司对抗中国大陆，菅义伟表示，他不便评论美方做法，但“日本政府希望与美方紧密合作”。

而中国外交部发言人耿爽19日对此再次强调，世界上只有一个中国，香港、澳门、台湾从来都是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。这是任何外国企业在华经营的最基本遵循。我奉劝台湾当局不要再试图螳臂当车了。（海外网 姜舒译）

责任编辑：张迪