原标题：刘鹤出任组长后，7千多万户企业接连迎来多重利好

近日的小微企业“雨露”很足。

25日下午，央行官网发布消息，人民银行、银保监会等五部门联合印发《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》。《意见》从货币政策、监管考核、内部管理、财税激励、优化环境等方面提出23条短期精准发力、长期标本兼治的具体措施，督促和引导金融机构加大对小微企业的金融支持力度，缓解小微企业融资难融资贵，切实降低企业成本，促进经济转型升级和新旧动能转换。

而在前一天，央行刚刚发布降准（降低法定准备金率）消息。“7月5号起，下调国有大行、股份行、城商行、农商行和外资行，以及邮储银行，存款准备金率下调0.5%。”

在此次推出的降准措施中，释放了约2000亿元资金，主要用于支持相关银行开拓小微企业市场，发放小微企业贷款，进一步缓解小微企业融资难融资贵问题。

据中国中小商业企业协会发布报告显示，截至2017年7月底，中国小微企业名录收录的中小微企业已达7328.1万户。

值得注意的是，就在上周，国务院下发通知，对国务院促进中小企业发展工作领导小组作出相应调整，中央政治局委员、国务院副总理刘鹤担任领导小组组长。

此次的多重红利是新官上任的一波“福利”？下半年，这7000多万户小微企业日子会越过越滋润？

国是直通车 侯雨彤 制图

预期

在国是直通车20日发布的《刘鹤的新职位，关系到7千多万企业的发展》中曾深入报道过，随着中小企业成为促进就业、改善民生、稳定社会、发展经济、推动创新的基础力量，领导小组的配置不断提升也反映出国务院对中小企业工作重视程度的不断上升。

但此次的多重红利或并不完全是国务院促进中小企业发展工作领导小组的功劳，而是早有铺垫。

以降准为例，6月19日，央行官网刊发央行研究局局长徐忠的一篇工作论文中， 9次提及降准，并建议下调存款准备金率，降低金融机构负担。

6月20日，国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议时，对进一步缓解小微企业融资难融资贵，持续推动实体经济降成本作出部署。会议提出，支持银行开拓小微企业市场，运用定向降准等货币政策工具，增强小微信贷供给能力，加快已签约债转股项目落地。

据央行消息，此次推出定向降准与《意见》的出台均是为贯彻落实党中央决策部署和6月20日国务院常务会议精神。

“今年年初，李克强总理在作政府工作报告时就提出，要运用差别化的法定存款准备金政策和差异化的信贷政策。所以，7月5日的定向降准应该是年内的第三次实施差别化的存款准备金政策。” 民生银行首席研究员温彬表示，此次定向降准符合预判，是稳健中性货币政策的体现。

政策礼包

《意见》中提出，加大货币政策支持力度，引导金融机构聚焦单户授信500万元及以下小微企业信贷投放；加大财税政策激励，提高金融机构支小积极性；加强贷款成本和贷款投放监测考核，促进企业成本明显降低；健全普惠金融组织体系，提高服务小微企业的能力和水平；大力拓宽多元化融资渠道，优化营商环境，严厉打击骗贷骗补等违法违规行为等多项措施。

而在定向降准的内容中，下调邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点，可释放资金约2000亿元，主要用于支持相关银行开拓小微企业市场，发放小微企业贷款，进一步缓解小微企业融资难融资贵问题。

在温彬看来，地方性银行释放的2000亿资金，进一步地延续了两次定向降准来服务小微企业。“当前融资难、融资贵的问题还没有得到根本性解决，所以继续推进定向降准来支持小微企业，对于小微企业发展起到了很积极的作用。同时，随着信贷对量的增加，中小企业的融资成本也会有一定的下降。”

破难题

小微活，就业旺，经济兴。但小微企业融资难，融资贵是一个世界难题，对于我国亦是如此。中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼就曾表示，小微企业发展离不开差异化的政策支持，应引导金融机构持续加强小微企业融资服务。

同时，据统计，自2014年至2018年，违约债券数量共计177只，涉及违约主体98家，累计违约金额总计高达826.09亿元。另有数据显示，截至6月19日，今年违约债券金额已达到146.03亿元。

中国人民大学国际货币研究所研究员李虹含分析，从违约主体的性质上看，小微、民营企业占违约主体比例最高，企业实控人及高管的变动、受罚，关联企业、担保企业不作为等等都是造成违约的重要风险因素。“此次定向降准中支持的小微企业也是债券违约的最大群体，着力缓解小微企业融资难融资贵问题已成为顶层设计的共识。”

而邮政储蓄银行和城市商业银行、非县域农商行等金融机构则在支持小微企业方面发挥着重要作用。通过这些机构对小微企业实施定向降准，有利于增强小微信贷供给能力，增加银行小微企业贷款投放，降低小微企业融资成本，改善对小微企业的金融服务。央行有关负责人亦表示，总体来看，此次定向降准有利于稳步推进结构性去杠杆，有利于加大对小微企业等薄弱环节的支持力度，属于定向调控和精准调控。

今年刚刚过半，在剩下的半年时间中，小微企业还有利好可期吗？温彬认为，年底之前可能还会有一至两次的定向降准操作。这主要是考虑到宏观经济可能在下半年会存在一些不确定性，特别是外贸方面会带来一些不确定性的影响，从而影响到外汇占款，通过降准有利于释放长期资金，降低实体经济的融资成本。

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编辑：杨佳欣

责任编辑：张迪