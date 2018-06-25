中韩环境合作中心在京揭牌成立

原标题：中韩环境合作中心今在京揭牌成立
图注：韩国环境部长官金恩京在中韩环境合作中心启动仪式上致辞
[环球网报道 记者 刘昆]中韩环境合作中心启动活动6月25日在北京举行。中国生态环境部部长李干杰、韩国环境部长官金恩京和两国外交部相关人士出席活动。
据韩联社报道，该合作中心依据2017年12月中韩首脑会谈后发表的《中韩环境合作规划（2018-2022）》成立，旨在加强两国在环保领域的合作。合作中心将统筹管理中韩两国在环境领域的所有合作项目。
报道称，金恩京在致辞中表示，两国在发展经济的过程中都面临环境污染问题，双方在该问题上携手合作将为解决东北亚地区环境问题作出巨大贡献。中韩环境合作中心还将为两国的可持续发展发挥积极作用。
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